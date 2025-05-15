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Bakan Göktaş: Medya Aileyi Korumada Önemli Bir Araç Olmalı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital çağda medyanın aile değerleri üzerindeki etkilerine dikkat çekti. RTÜK ile iş birliği vurgulandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 13:11, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 13:13
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Bakan Göktaş: Medya Aileyi Korumada Önemli Bir Araç Olmalı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Reyting kaygısıyla yapılan haberleri, programları, dizileri, izleme ve tıklama uğruna hazırlanan içerikleri görmezlikten gelemeyiz" diyerek medya içeriklerinin aile üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Aile ve Medya: Dijital Çağda Küresel Perspektifler' Uluslararası Aile Sempozyumu'nda konuşan Göktaş, dijital çağda aileyi korumanın önemine vurgu yaptı.

Dijital Çağda Aile ve Medya

Bakan Göktaş, aile ve medyanın birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, dijital çağda insan olmanın ve aileyi korumanın önemine değindi. Çocukluk anılarından örnekler vererek, geçmişteki aile bağlarının günümüzde değişen medya alışkanlıklarıyla farklılaştığını ifade etti.

Medyanın Toplumsal Etkileri

Göktaş, medyada çarpıtılmış hayatlar yerine aileyi ayakta tutan hikayelerin yer almasını istediklerini söyledi. Dijital medya mecralarında küresel ölçekte zararlı akımların topluma dayatıldığını, şiddet içerikleri ve mahremiyet ihlallerinin ailelerde endişe yarattığını belirtti. Uzmanların, kontrolsüz dijital bağımlılığın çocuklarda yalnızlık, depresyon ve davranış sorunlarını artırdığını vurguladığını aktardı.

  • Medya bir kültür taşıyıcısıdır ve ailenin korunması yönünde bir araca dönüşmesi gerekmektedir.
  • Teknolojinin sunduğu imkanlar doğru kullanıldığında ailelere güç katabilir.

RTÜK ile İş Birliği ve Eğitimler

Bakanlık, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile birlikte medyanın aileyi güçlendiren, değerleri koruyan ve toplumsal bütünlüğü destekleyen bir dille şekillenmesi için ortak çalışmalar yürütüyor. Eğitim, farkındalık çalışmaları ve iş birlikleriyle aile odaklı, sorumlu ve bilinçli bir medya için çaba gösteriliyor.

  • Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı yol haritası olarak kullanılıyor.
  • Yapımcılar, medya ve dijital platform temsilcileriyle içeriklerin toplum üzerindeki etkileri ele alınıyor.
  • Medya profesyonellerine yönelik eğitimlerle aile odaklı içerik üretimi destekleniyor.

Dijital Çağın Değerler Üzerindeki Etkisi

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dijital çağın değerlerin üzerine bir tsunami gibi çöktüğünü belirtti. Ailede sadakat, mahremiyet, ülfet ve merhametin değişmesi durumunda gelişmenin değil çözülmenin yaşanacağını ifade etti. Aile konusunun bugünün dünyasının en önemli meselelerinden biri olduğunu vurguladı.

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