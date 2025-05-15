Dünyanın ilk tank dizisi 'Siyah Bere' başladı!

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu "tabii", dizi tarihinde bir ilke imza atıyor. Savaşın ortasında geçen bir hikayeyi ekrana taşıyan "Siyah Bere", dünyanın ilk tank dizisi olarak bugün izleyiciyle buluşuyor.

TRT'nin uluslararası dijital platformu "tabii", orijinal yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Türk askerinin cesaretini, savaşçı ruhunu, dostluklarını ve zorlu koşullara rağmen kaybetmedikleri insani yönlerini konu alan dünyanın ilk tank dizisi "Siyah Bere", bugün yayımlanmaya başlanacak.

Gözü kara dört tankçının çatışmaların ortasındaki görev yolculuğunu konu alan dizi, hem teknik detayları hem de duygusal derinliğiyle ses getirecek. Bugün gerçekleştirilecek özel lansmanla izleyiciyle buluşacak dizi, tabii'nin özgün içerik vizyonunun yeni halkası olarak konumlanıyor.

Sette Savaş Atmosferi: 40 Tank, 13 Zırhlı Araç, 3 Helikopter

Dizinin çekimlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 40 adet M60T tank , 2 adet ATAK helikopteri , 1 Sikorsky helikopteri , 10 adet KİRPİ , 2 adet Ambulans KİRPİ , Zırhlı Personel Taşıyıcılar ve çok sayıda askeri personel taşıma aracı kullanıldı.

, , , , , Zırhlı Personel Taşıyıcılar ve çok sayıda askeri personel taşıma aracı kullanıldı. Dizinin final sahnesinde milli tank ALTAY yer aldı.

yer aldı. Patlama sahnesi için birebir ölçülerde bir M60T tankı ile kullanılan mühimmat, ASFAT ve MKE işbirliği ile sanat ve dekor ekibi tarafından özel olarak üretildi.

ile kullanılan mühimmat, ve işbirliği ile sanat ve dekor ekibi tarafından özel olarak üretildi. Mekanlar, atmosferler ve teknik ekipmanlar gerçek askeri operasyon ortamını andıracak şekilde kuruldu.

Oyunculara Her Gün Askeri Eğitim

Gerçek çatışma ortamını yansıtmak için dizinin oyuncu kadrosu çekimler boyunca her gün askeri disipline uygun fiziksel eğitim aldı. Silah eğitimi, araç içi koordinasyon, saha taktikleri gibi detaylar üzerinden geçen bu hazırlık süreci, oyuncuların performanslarına doğrudan yansıdı. Aksiyonun temposu kadar karakterlerin inandırıcılığı da bu çalışmalarla güç kazandı.

Güçlü Kadro ve Yüksek Prodüksiyon

Dizinin başrollerinde İlhan Şen (Tank Komutanı Volkan) ve Özge Gürel (Psikolog Nilgün) yer alıyor.

ve yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Saygın Soysal , Erkan Sever , Doğukan Polat , Osman Albayrak , Seyit Nizam Yılmaz , Açelya Devrim Yılhan ve Yiğit Yalkın gibi deneyimli isimler bulunuyor.

, , , , , ve gibi deneyimli isimler bulunuyor. Senaryosu Barış Erdoğan'a ait dizinin yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın üstleniyor.

Savaşın İçinden İnsan Hikayesi

"Siyah Bere", yalnızca çatışma sahneleriyle değil, görev ile vicdan arasındaki ince çizgide yürüyen askeri hikayesiyle de öne çıkıyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gerçek araçlarla çekilen dizi, hem görsel gücü hem de hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.



