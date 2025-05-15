Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonunda 3 Şüpheliye İşlem

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, polis ekiplerinin yaptığı dijital takiplerde 28 kullanıcı tespit edildi ve 20 dijital materyal incelendi. Bu çalışmalar, 8-14 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütüldü. İncelenen materyaller sonucunda, 4 nitelikli dolandırıcılık ve 1 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadelede Son Gelişmeler

28 kullanıcı suça yönelik içerik paylaşımı nedeniyle tespit edildi.

suça yönelik içerik paylaşımı nedeniyle tespit edildi. 20 dijital materyal detaylı olarak incelendi.

detaylı olarak incelendi. 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

hakkında yasal işlem başlatıldı. 4 nitelikli dolandırıcılık ve 1 bilişim sistemi suçu ile ilgili işlem yapıldı.

Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması

Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen İ.C.I. ve E.C. hakkında da yasal işlemler gerçekleştirildi.

SİBERAY Farkındalık Çalışmaları

SİBERAY farkındalık çalışmaları kapsamında ise 100 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Bu çalışmalar, vatandaşların siber suçlara karşı bilinçlenmesini amaçlamaktadır.