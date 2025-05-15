Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltında

Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair bilgiye ulaştı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli maddeler ve malzemeler ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Operasyonun Detayları

8 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Kent merkezi ve 6 ilçede operasyon düzenlendi.

operasyon düzenlendi. Ev aramalarında bir miktar uyuşturucu madde, silah, muşta ve kazı malzemeleri bulundu.

Soruşturma Süreci

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma titizlikle devam etmektedir.