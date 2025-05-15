Lise Öğrencilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 16 Yaralı
Kayseri Tomarza'da lise öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi, 16 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 14:21, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 14:43
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Ü.C. yönetimindeki 38 ABK 309 plakalı minibüs, Gülveren Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından polis, jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza Detayları
- Yer: Tomarza ilçesi, Gülveren Mahallesi yakınları
- Araç: 38 ABK 309 plakalı minibüs
- Sürücü: Ü.C.
- Yaralı sayısı: 16
Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler
- Polis
- Jandarma
- İtfaiye
- UMKE
- Sağlık ekipleri
Kazada yaralananların tedavileri kentteki hastanelerde devam etmektedir. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.