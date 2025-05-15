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Hayvancılıkta Yeni Yol Haritası ve Denetim İstasyonları

Bakan Yumaklı, hayvancılıkta sürdürülebilir üretim için yeni yol haritası ve denetim istasyonlarının önemini vurguladı. Kurbanlık arzı yeterli.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 14:30, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 14:28
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Hayvancılıkta Yeni Yol Haritası ve Denetim İstasyonları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl kurbanlık konusunda herhangi bir sorun olmadığını ve yeterli düzeyde kurbanlık bulunduğunu belirtti. Kayseri-Ankara kara yolu üzerindeki Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışında konuşan Yumaklı, geçen yıl ocak ayında açıklanan hayvancılık yol haritası ile sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Yol haritasındaki hedeflere ulaşmaya başladıklarını vurgulayan Yumaklı, yeni destekleme modelini üretim planlamasına entegre ettiklerini ve sözleşmeli üretimi yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Hayvansal Üretimde Sürdürülebilirlik ve Denetimler

Hayvansal üretimin zorluğuna dikkat çeken Yumaklı, dünyada "tek sağlık" kavramının oluşmaya başladığını ve bakanlığın bu alanda yüzde 80-90 oranında sorumluluk üstlendiğini belirtti. Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklarla ilgili önlemlerin alınmasının önemine değindi.

Kurban Bayramı Öncesi Alınan Tedbirler

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde halkın ibadetini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapabilmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Yumaklı, ülke genelinde İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile koordineli olarak yol kontrol ve denetimlerinin artırıldığını, hayvan satış yerlerinde de denetimlerin sürdüğünü ifade etti.

  • Büyükbaş hayvanda geçen yıl kesilen kurbandan yüzde 60 daha fazla kurbanlık bu yıl arz edildi.
  • Küçükbaşta ise geçen yıl kesilen hayvanların yüzde 55 fazlası kurbanlık olarak sunuldu.

Bu kapsamda herkesin gönül rahatlığıyla ibadetlerini yerine getirebileceğini vurguladı.

Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nın Rolü

Yumaklı, Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nın, hayvan sevklerinin mevzuatlara uygun şekilde olmasını sağladığını belirtti. Bu istasyonlar sayesinde şimdiye kadar 16 bin araç kontrol edildi, 550 araçta uygunsuzluk tespit edildi ve toplamda 30 milyon lira ceza uygulandı.

  • 26 Nisan'dan itibaren vize uygulaması başlatıldı.
  • Sevk yapılacak il veya ilçeden sertifika alınması zorunlu hale getirildi.
  • Nakil güzergahındaki en az bir veteriner yol kontrol istasyonunda vize işlemi yaptırılması gerekiyor.

Şap hastalığı başta olmak üzere hayvan hastalıklarının ülke ekonomisine olumsuz etkisinin milyarlarla ifade edilebileceğini belirten Yumaklı, idari para cezalarının işletme başına 105 bin lira olduğunu söyledi.

Açılış ve Program Detayları

Programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra yetkililerden bilgi alan Yumaklı, vatandaşlarla sohbet etti.

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