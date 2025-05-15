Kamu Personeline Yazlık Kıyafet Serbestisi Başladı

15 Mayıs itibarıyla kamu personeline yönelik yazlık kıyafet serbestisi başlamıştır. 2007/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, memur ve sözleşmeli personel 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında yaz dönemi kıyafet kurallarından yararlanabilecektir. Bu uygulama ile kamu çalışanları, yaz aylarında daha rahat ve serbest bir kıyafet tercihiyle görev yapma imkanına sahip olmaktadır. Özellikle sıcak havalarda, personelin konforu ve verimliliği açısından bu düzenleme büyük önem taşımaktadır. Yazlık kıyafet uygulaması, kamu kurumlarında çalışanların motivasyonunu artırırken, aynı zamanda iş ortamında daha modern ve esnek bir yaklaşımın benimsenmesine de katkı sağlamaktadır.

Yazlık Kıyafet Uygulamasının Detayları

Kamu görevlileri için ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu sona ermiştir.

ve sona ermiştir. Makam odalarına giriş çıkışlar da dahil olmak üzere, yaz boyunca memurlar daha serbest bir kıyafet tercihiyle görev yapabilecektir.

Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde Esneklik

Sendikaların girişimleri ve yargı kararları sonucunda, kılık kıyafet yönetmeliği fiilen esnetilmiş durumdadır. Bu nedenle yılın diğer dönemlerinde de pek çok kamu personeli klasik kılık kıyafet kurallarına tam olarak uymamaktadır. Ancak resmi genelge halen yürürlüktedir ve yaz dönemi uygulaması her yıl 15 Mayıs'ta başlayıp 15 Eylül'de sona ermektedir.