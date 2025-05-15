CHP, İki Yeni Kanunun İptali İçin Anayasa Mahkemesi'nde

CHP, 7546 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu hakkında yürürlüğü durdurma ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle birlikte Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kamu kurumlarının siber güvenlik önlemlerinin etkinleştirilmesi ve ortaklaştırılmasının son derece önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Günaydın, CHP'nin bu konudaki tavrının açık olduğunu söyledi. Siber güvenlik önlemlerinin hukuka uygun ve insan haklarına saygılı şekilde yürütülmesinin önemine işaret eden Günaydın, Meclis'ten geçen yasanın hakim kararı olmaksızın dijital verilerin kopyalanması, el konulması ve toplanmasına ilişkin hukukla uzaktan yakından alakası olmayan çeşitli düzenlemeler içerdiğini ifade etti.

Siber Güvenlik Yasasına Eleştiriler

Günaydın, Türkiye'nin buna benzer uygulamaları geçmişte gördüğünü ve büyük sıkıntılar yaşadığını anımsatarak, "İnsanların kişisel verilerinin, özel hayatlarının korunması, siber güvenliğin tesis edilmesi, özgürlük ve güvenlik dengesinin doğru bir zemine oturtulması kıymetlidir. Hakim kararı olmaksızın verilerin kopyalanması ve el konulması geçmişte yapılan uygulamaların benzerinin gelecekte de yapılabileceğini göstermektedir ve kabul edilebilir değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Siber Sızıntı ve Hapis Cezası

Kanunla, siber sızıntı gerekçesiyle siber sızıntı olmadığı halde bilgi yayanlara yönelik hapis cezası getirildiğini hatırlatan Günaydın, örneğin bir gazetecinin siber güvenlik sızıntısını tespit edip haberini yapması durumunda, kamu kurumlarının bunu ihbar kabul edip önlem almak yerine, Dezenformasyon Merkezi üzerinden "Böyle bir sızıntı yoktur" açıklaması yapıp gazeteciyi gözaltına alarak tutuklama işlemi gerçekleştirebileceğini belirtti. Bu durumun haber verme ve alma özgürlüğü önünde önemli bir engel olduğunu ve siber güvenliğin teminine de yabancı bir durum oluşturduğunu vurguladı.

Usul ve Esaslar Anayasa'ya Aykırı