MEB, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile ilgili detaylar belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül tarihinde başlayacak ve 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okullarda birinci dönem 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Uyum Eğitimleri ve Rehberlik Çalışmaları

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

ile başlayacak öğrenciler için tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları yapılacak.

Dönemler ve Tatil Tarihleri

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım arasında yapılacak.

10-14 Kasım arasında yapılacak. Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem: 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili: 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

Önemli Noktalar