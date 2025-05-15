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MEB, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Okulların açılış ve kapanış tarihleri ile tatil günleri belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 15:07, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 16:01
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MEB, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile ilgili detaylar belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül tarihinde başlayacak ve 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okullarda birinci dönem 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Uyum Eğitimleri ve Rehberlik Çalışmaları

  • Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
  • Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları yapılacak.

Dönemler ve Tatil Tarihleri

  • Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım arasında yapılacak.
  • Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
  • İkinci dönem: 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.
  • İkinci dönemin ara tatili: 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

Önemli Noktalar

  • Tüm illere gönderilen genelge, eğitim öğretim yılının planlı ve verimli geçmesi için hazırlandı.
  • Öğrencilerin yeni eğitim ortamına uyum sağlamaları amacıyla çeşitli rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

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