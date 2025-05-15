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RTÜK'ten 6 televizyon kanalına üst sınırdan ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 6 televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 15:39, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 15:39
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RTÜK'ten 6 televizyon kanalına üst sınırdan ceza

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşen RTÜK Üst Kurul Toplantısı'nda yayın ihlalleri değerlendirildi.

Toplantıda, Tele1'de yayınlanan Murat Taylan'ın sunuculuğunu yaptığı "Gazeteciler Masası" programında, Halil Falyalı'nın elinde bulunduğu iddia edilen görüntü kayıtları ve bu kayıtlarda yer aldığı öne sürülen üst düzey devlet yetkilileri ve ailelerine ilişkin iddialar ele alındı.

Programla ilgili Üst Kurul izleme uzmanlarınca hazırlanan raporda, herhangi bir somut delil sunulmadan yapılan mesnetsiz iddialarla istihbarat kurumlarının başındaki isimlerin, diplomatik temsilcilerin ve devlet büyüklerinin aile bireylerinin doğrudan hedef alındığı ifade edildi.

Yayıncılık faaliyetlerinin Anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişilik haklarına saygı, tarafsızlık ve kamu düzeninin korunması ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiği vurgulanan raporda, özel hayatı hedef alan ve doğrulanmamış bilgilerin gerçekmiş gibi kamuoyuna aktarılmasının habercilik etiğini ve yayıncılık sorumluluğunu ciddi biçimde ihlal ettiği belirtildi.

Bu nedenle Tele1 televizyonuna, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlali nedeniyle üst sınırdan yaptırım uygulandı.

- SZC TV ve Halk TV'ye tarafsızlık ihlali cezası

SZC TV'de yayınlanan Damla Doğan Tuncel'in sunduğu "Hafta Sonu Ana Haber" programı ile Halk TV'de yayınlanan Gülşah Ekinci'nin sunduğu "Hafta Sonu Raporu" adlı programda, "kaynaklar" ile "edinilen bilgilere" dayandırılan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin iddiaları konu alan haberler de toplantı gündeminde yer aldı.

Hazırlanan raporda, haber içeriğinde olayın doğruluğunun yeterince araştırılmadığı, idari kararların saldırıyla ilişkilendirilerek algı oluşturulduğu ve idarecilere yönelik iddialarla ilgili karşı tarafın görüşüne yer verilmediği tespit edildi.

Üst Kurul'da 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "...soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz" hükmüne aykırılıktan SZC TV ve Halk TV'ye üst sınırdan ceza uygulandı.

NOW TV'de Disney+ platformunda yayınlanan, "Başka Bir Sen" ve "Kalender Pide" filmlerine ait 7 ve 5 dakikalık özel kesitlerin, filmlerin platformda yayınlandığını belirten bant reklamlarla birlikte ekrana getirildiği ve "Disney+" vurgularının izleyiciyi farkında olmadan platforma çekmeyi amaçladığı tespit edildi.

Bu nedenle 6112 sayılı Kanun'un "Gizli ticari iletişime yer verilemez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle NOW TV'ye üst sınırdan ceza verildi.

- Tele-alışveriş sürelerini aşan kanallara ceza

YILDIZ EN ve SERHAT TV kanallarında yapılan yayınlarda, 6112 sayılı Kanun'da belirlenen tele-alışveriş yayın sürelerinin aşıldığı tespit edildi.

Mevzuata göre, tele-alışveriş yayınları kesintisiz en az 15 dakika sürebiliyor ve günlük toplam süresi 1 saati geçemiyor.

İlgili düzenlemeyi ihlal ettiği ve haksız rekabete yol açtığı belirlenen kanallara, üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

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