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Cep telefonu ile konuşan otobüs şoförü sivil denetime takıldı

Mersin'de sivil trafik denetimi yapan Otoyol Jandarması, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan otobüs şoförünü görüntüledi, 3 ayrı ihlalden toplam 5 bin 327 TL ceza kesti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 17:30, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 17:31
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Cep telefonu ile konuşan otobüs şoförü sivil denetime takıldı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarması, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik sivil denetim gerçekleştirdi. Tarsus-Adana -Gaziantep (TAG) otoyolundaki denetimlerde yolcu gibi seyahat eden jandarma ekipleri, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti. Kurallara uygun hareket eden sürücülere seyahat esnasında dikkat edilmesi gereken trafik kuralları hatırlatılarak teşekkür edildi. Kurallara uymayan sürücüler ise kontrol noktalarında durdurularak cezai işleme tabi tutuldu.

Mersin'den Tokat'a giden bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen denetim esnasında, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan otobüs şoförünün üç ayrı trafik kuralını ihlal ettiği tespit edildi. Görüntülere de telefon konuşma anları yansıtan sürücüye toplam 5 bin 327 TL ceza kesildi.

Sivil denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, şerit ihlali, tütün ürünleri kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına uyulup uyulmadığının titizlikle kontrol edildiği bildirildi.

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