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Yapay Zeka ile Kanser Erken Teşhis Ediliyor

Yapay zeka algoritmasıyla çalışan Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi, kanserin erken teşhisinde devrim yarattı. 1 milyondan fazla mamografi görüntüsü incelendi ve şüpheli bulgular yüzde 90 doğrulukla tespit edildi. Bu sayede hastalar daha hızlı tedaviye ulaşırken, hem ekonomik hem de psikolojik yükleri azaldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 17:51, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 18:11
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Yapay Zeka ile Kanser Erken Teşhis Ediliyor

SAĞLIK Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Yapay Zeka Destekli Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi', son 1 yılda, 1 milyonu aşkın görüntüyü mercek altına aldı. Yapay zeka algoritması, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kısa adı 'MM Tarama Sistemi' olan 'Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi'nin ilk çalışmaları, 2016 yılında başladı. 2024 yılında ise bu çalışmalarda yapay zeka kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 1 milyondan fazla mamografi görüntüsü bu kez algoritma tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda şüpheli bulgular yüzde 90'a yakın doğruluk payı ile tespit edilerek önceliklendirildi. Radyoloji uzmanlarının da incelemesiyle birlikte söz konusu hastalar, MHRS üzerinden hekimlere yönlendirildi. Böylelikle hastaların tedaviye erken erişimi sağlandı ve hastaların yaşam kalitesi artırıldı. Erken evrede hastalığı teşhis edilen kişiler daha az cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğu için hastalar üzerindeki ekonomik ve psikolojik yük azaldı. Tedavi maliyetlerinde de önemli ölçüde düşüş sağlandı.

MM Tarama Sistemi; 2016 yılında tarama mamografilerinin raporlanması, ulusal bir sistem üzerinde arşivlenmesi, çekim ve rapor kalitelerinin artırılması, istatistiklerinin tutulması ve toplum tabanlı olarak işleyişin düzenli bir yapıda sürdürülmesi amacıyla hayata geçirilmişti.

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