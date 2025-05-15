Bakan Tekin: Çok güzel gelişmeler yaşıyoruz

Balıkesir'e gitmek üzere yola çıkan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Susurluk Anadolu Lisesi'nden bir öğrenci, sosyal medyadan "Sevgili @Yusuf__Tekin Bakanım sizden bir isteğimiz olacak. Balıkesir'e geleceğinizi duyduk. Biz okul olarak TÜBİTAK projeleri geliştirdik. Bu fuarın açılışı için sizin de gelmenizi istiyoruz. Gelirseniz bizi çok mutlu edersiniz" mesajı gönderdi. Bakan Tekin ise "Sevgili gençler, nazik davetiniz beni çok mutlu etti. TÜBİTAK projeleriyle bilim ve üretim heyecanı taşıyan siz değerli öğrencilerimizi yerinde görmek, çalışmalarınızı dinlemek için bugün Susurluk Anadolu Lisesi'nde olacağım inşallah. Beraber güzel işler konuşacağız" diyerek yanıt verdi. Bakan Tekin, güzergahını değiştirip ilçeye gitti.

ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Bakan Yusuf Tekin, Susurluk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi, öğrenci projelerini inceledi. Ardından Tekin, Bandırma Yeniyenice Mahallesi'nde bulunan Yeniyenice İlkokulu'nu da ziyaret etti.

Kent merkezinde esnafla bir araya gelen Tekin, Balıkesir Valiliği ziyareti sonrası AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Tekin'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İl Başkanı Mehmet Aydemir ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Bakan Tekin burada yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana demokrasi ve insan hakları konusunda yasaklarla mücadele ettiğini dile getirerek 'Terörsüz Türkiye' sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'na büyük iş düştüğünü söyledi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE KAPSAMINDA ATILAN ADIMLAR VAR'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları iki farklı yönden değerlendirilebileceğine dikkati çeken Bakan Tekin, "Çalışmalarımızı iki perspektifte değerlendirmek istiyorum. Bir tanesi yatırımlarla ilgili konular olacak. Onun ötesinde Milli Eğitim Bakanlığı bunların çok daha üstünde, çok daha farklı ve daha anlamlı bir misyonu yerine getiriyor. Bu toplumda güvenliğin, adaletin, toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin devamı için çaba sarf ediyoruz. Bu asli misyonumuz. Bu misyon doğrultusunda bugünlerde çok güzel gelişmeler yaşıyoruz. 'Terörsüz Türkiye' kapsamında atılan adımlar var. 2002 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti, insan hakları konusunda yasaklarla mücadele eden, yasaklarla mücadele edip onları ortadan kaldırmak isteyen bir anlayışla başbakan olduğu tarihten itibaren ince bir işçilikle ördüğü ve bugüne kadar getirdiği sürece şahitlik ettiğimiz şu dönemde nihayete ermiş olacak" diye konuştu.

'SÜREÇ NİHAYETE ERİYOR'

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak süreç içerisinde ders kitaplarımızdan ve müfredatımızdan bu anlamda ötekileştirici, ayrıştırıcı, temel insan haklarına aykırı hususların müfredatın dışına çıkarılması konusunda çok çaba sarf ettik. Yasaklarla mücadele etmek anlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak yine mücadelenin içerisindeydik. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduğu dönemde Türkiye'de OHAL rejimi vardı ve AK Parti'nin attığı ilk adımlardan bir tanesi yani seçimlerin üzerinden 25 gün geçtikten sonra yaptığı ilk iş OHAL rejimini kaldırmak oldu. O dönem Kürtçe şarkı söylediği için linç edilen Ahmet Kaya örneğini hatırlayın. Tüm bunlar zaman içerisinde Cumhurbaşkanımızın 'Kardeşlik iklimini tesis edeceğiz' felsefesiyle yaklaştığı, 'Türkiye'yi demokrasi, insan hakları konusunda örnek bir ülke haline getireceğiz' mottosuyla başlattığı süreç nihayete eriyor."

BALIKESİR EĞİTİME ÖNEM VEREN İLLERİN BAŞINDA GELİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, "Yatırımlar konusunda da sadece Balıkesir için değil Türkiye genelinde 2022-2003 eğitim-öğretim yılında sahip olduğumuz derslik sayısını iki katından fazla artırdık. O tarihlerde Türkiye'deki derslik başına öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle çokça şikayet konusu olan eğitim-öğretim süreçlerini bugün dünya ortalamalarına getirdik. Sadece bizler değil aynı zamanda bu işi dert edinen hayırseverlerimiz de bizimle bu inşa sürecinde bulundu. Balıkesir'in 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilk 12 yıllık eğitimde yaklaşık 190 bin öğrencisi varmış. Bugün aynı yaş grubunda 198 bin öğrencimiz var. Öğrenci sayısı çok artmamış. Fakat hem öğretmen hem de derslik sayımız artmış. Balıkesir'de bina ve derslik bakımından yaptığımız yatırımların karşılığı toplam 16 milyar TL'nin üzerindedir. Balıkesir Türkiye'de eğitim-öğretim süreçlerine, çocukların iyi bir eğitim-öğretim almasını önemseyen illerimizden bir tanesidir. Bu kapsamda il değerlendirme toplantımızı yapacağız. 2025 yatırım programında devam eden işlerimizin durumu, ihtiyaç olan yeni dersliklerin tespit edilmesi ve yatırım programlarının ona göre revize edilmesi, öğretmen ihtiyacı başta olmak üzere varsa diğer ihtiyaçlar konusunda toplantımızda bu değerlendirmelerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.