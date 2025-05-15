Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla üçlü görüşme yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 18:22, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 18:23
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi gerçekleştirildi.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı.
Görüşmede heyetler de yer aldı.