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Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla üçlü görüşme yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 18:22, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 18:23
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Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla üçlü görüşme yaptı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı.

Görüşmede heyetler de yer aldı.

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