Erdoğan: Bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen ''TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni''ne katılarak, konuşma yaptı..

"TOBB delegesi olarak hizmet şeref belgesi almaya hak kazanan üyeleri yürekten tebrik ediyorum. Plaket alacak 98 kardeşimiz sadece TOBB'a hizmet etmedi, bu ülkeye gönül verdi, vizyon kattı, bu milletin refahı için ter döktü. Gayretin, fedakarlığın simgesi olan bu plaket ve belgelerin hayırlı olmasını diliyorum. Birliğimizin üyelerinin her birine Türkiye'nin büyümesine katkı yaptıkları için şükranlarımı iletiyorum.

Yılda sadece 36 milyar dolar yapan bir ülkeyi 265 milyar dolar ihracat yapan bir ülke sınıfına biz çıkardık. Turizmde 13 milyondan 62 milyon ziyaretçi sayısına birlikte getirdik. Ekonomi ve demokrasimizi hedef alan saldırıların üstesinden beraber geldik. 23 yılda ne yaptıysak birlikte yaptık, birlikte başardık. TOBB'un 2 milyona yaklaşan üyesi var. Üyelerimiz ülkemiz ihracatının yüzde 99'unu gerçekleştiriyor. Kayıtlı istihdamın yüzde 71'i bu çatı altında.

İş dünyamızın bizden talep ettiği pek çok konuyu hayata geçirdik. Nasıl biz sizin yanınızda olduysak siz de bu ülkeyi hiç yalnız bırakmadınız. Togg'un hayata geçmesini sağladınız, Türkiye araba üretmiyor diyenlere en güzel cevabı yollarımızı süsleyen onbinlerce Togg ile birlikte verdik. Devrim otomobili projemiz sabote edilmişti, devrin otomobili projesini hayata geçirmeyi biz başardık. Sedan modelini de çıkardık. İnşallah seneye Togg yurt dışına çıkacak.

Savunma sanayiinde İHA'larda ilk 3'teyiz. Olmadık bahaneler öne sürülerek ülkemize verilmeyen İHA-SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik. Ürün almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken, kapısı çalınan bir ülke olduk. Aynı başarıyı HÜRJET ile yakalamak istiyoruz. Dün İspanya'da bir mütabakat imzalandı. Savunma sanayii alanında yakaladığımız ihracat başarısını Togg'da da elde etmemiz mümkündür. Yeterki biz kendimize güvenelim.

Deprem bölgesinin ihyası en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar kalan 252 bin konutu da tamamlayarak sene başında 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız.

Terörsüz Türkiye menziline ulaşmamızda iş dünyamızın katkısı önemli. Terör sadece terör olarak kalmadı, terör üzerinden maalesef değişik sektörler ortaya çıktı. Terör baronları diyoruz ya. Terör eylemlerinden örgüt kadar silah tüccarları, zehir tacirleri, illegal yapılar işlerini büyüttüler. Terör meselesi üzerinden siyasi istismar yapanlar oldu. Kirli emellerini yaymak isteyenler oldu. Geçmişte bu meselenin çözümü için Özal döneminde çok cesur adımlar atıldı ama dışarıdan ve içeriden yapılan sabotajlarla bu çözüm engellendi. Binlerce annenin yüreğine kor bir ateş düktü. Türk-Kürt kardeşliği çok ağır yaralar aldı.

Terihi nitelikte adımlar attık, terörün beslenme alanlarını kuruttuk. Bu uğurda samimi gayret gösterdik.

Biz FETÖ'nün üstüne gittikçe, ana muhalefet FETÖ'cülere kol kanat geriyordu. 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları hiçbir zaman unutmayacağız. Bölücü örgüt kendini feshettiğini açıklıyor, kanla yazılan bir ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor. Vatandaşlarımız terör tehditi altında yaşamaktan artık kurtuluyoruz diye sokaklarda meydanlarda sevinç halayları çekiyor. Ama bakıyorsunuz birileri karalar bağlıyor. Bunlar neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar, bizi bırakıp gitme diyecekler. Terör bitmesin diye ağıt yakanlar, ağlaşanlar var. Şunu açık ve net söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. 40 yıl boyunca ağır bedeller ödendi, Türkiye bu meseleyi bir hal yoluna koymuştur.

"Bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir"

'Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin' diye yas tutanlar, ağıt yakanlar, ağlaşanlar var. Tıpkı yakın tarihte Edirne'yi düşmanakarşı savunmak için yola çıkan merhum Enver Paşa'ya 'Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin' dedikleri gibi bize de 'teörü bu iktidar bitireceğine hiç bitmesin daha iyi diyenler çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir. Cumhuriyet'imizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz. Tek vatan, tek devlet, tek millet ve tek bayrak için çalışıyoruz. Kimse kaygılanmasın, endişe etmesin. Biz sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.

'Terörsüz Türkiye' girişimimizle ülkemizin huzurunun, refahının, kalkınmasının, ilerlemesinin önündeki bir engeli daha çekip alıyoruz. Terörsüz Türkiye, en çok da Türkiye ekonomisini şaha kaldıracaktır.