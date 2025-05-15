Polise mukavemet gösteren ve hakaret eden şüpheli tutuklandı

Nevşehir'in Merkez ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde, salı akşamı saat 22.30 sıralarında yaşanan olayda, bir kişi görevli polis memurlarına mukavemet gösterdi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları M.E.A. ve H.H.Ç. devriye görevindeyken iş insanı olduğu öğrenilen Osman T. K. isimli şüpheliye "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan işlem yaptığı sırada olay çıktı.

Osman T. K.'nın polis memurlarına yönelik, "İstediğin kadar çek, ş..sizlik yapmayacaksınız, terbiyesizlik yapma lan o. çocuğu, beni oturduğum yerde yakaladınız. Siz kimsiniz. Ben burada duruyorum. İstediğin kadar yaz. Yaptığın yanlış" dediği görüntülerde yer aldı.

İşlem esnasında direnen Osman T. K., görevi yaptırmamak amacıyla polis memurlarına fiziki mukavemette bulundu. Yaşanan arbedede polis memuru M.E.A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.E.A. daha sonra taburcu edildi.

ZİLLERE BASIP KAÇIYOR İDDİASI

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınan iş insanı Osman T.K.'nın alkol alarak vatandaşların zillerine basıp kaçtığı iddia edildi. Gözaltına alınan Osman T.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve ardından tutuklandı.

EKOL TV