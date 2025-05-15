'İl olmak istiyoruz' talebine Erdoğan'dan esprili yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende konuşma yaptığı sırada ilginç anlar yaşandı.

Yüksekova'nın İl Olma Talebi

Hakkari'den gelen bir kişi, oturduğu yerden kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip, "Yüksekova il olmayı bekliyor cumhurbaşkanım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güldüren Yanıtı

Bu sözler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'de şu anda Yüksekovaların sayısı fazla. Hepsi il olmak için sıraya girdiler" ifadelerini kullandı ve bu yanıt salondakileri güldürdü.