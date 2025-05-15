Sıfır ve İkinci El Otoda Nisan Ayında Tarihi Zirve

Quick Finans tarafından yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründe 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla önemli gelişmeler yaşandı. Sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024 Nisan ayına göre yüzde 38,8 artarak 105 bin 352 adet seviyesine ulaştı.

İkinci el otomobil pazarında ise 15 yaşına ve 350 bin km'ye kadar olan araçlarda, 2025 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 8 artış kaydedildi. Geçen yıl Nisan ayında yaşanan seçim ve uzun bayram tatili nedeniyle araç alımları Mart ayına çekilmiş, bu da Nisan 2024'te satışlarda yüzde 29 artış ile yeni bir zirveye ulaşılmasına neden oldu.

Sıfır Otomobilde Artışın Nedenleri

Yüzde 38,8'lik yüksek artışta, 2024 model araçlardaki kampanyalar ile yeni model araçlardaki kur ve fiyat artışı beklentisiyle bayilerin distribütör alımları ve stok seviyelerini yükseltmesi etkili oldu.

İkinci El Araç Satışlarında Yükseliş

2025'in ilk dört ayında ikinci el araç satışları , geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir artış gösterdi.

, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir artış gösterdi. Ocak ayında satışlar , 2024'e kıyasla yüzde 9 artarak 335 bin 142 adede ulaştı.

, 2024'e kıyasla ulaştı. Şubat ayında yüzde 18'lik artışla 355 bin 301 araç satıldı.

satıldı. Martta yüzde 8'lik artışla toplam satış 367 bin 186 oldu.

oldu. Nisan ayında yüzde 29'luk artışla satış adedi 392 bin 231'e çıktı.

Pazarda Stokta Kalma Süreleri

Bu yıl Nisan ayında ikinci el araç pazarında stokta kalma süreleri bir önceki aya göre yükseldi. Pazar genelinde, araçların ortalama stokta kalma süresi Mart ayında 50 gün iken, Nisan'da 52 güne çıktı. Binek araçlarda süre 50 günden 52 güne, ticari araçlarda ise 46 günden 48 güne yükseldi.

Nisan Ayında Satış ve Fiyat Artışları

Sıfır-üç yaş aralığında Mart ayında yüzde 13,86'lık satış artışı görülürken, Nisan'da bu artış yüzde 8,15 seviyesinde devam etti.

görülürken, Nisan'da bu artış seviyesinde devam etti. Nisan'da fiyatlar yüzde 2,04 yükseldi.

4-7 yaş grubunda adet olarak yüzde 8,26, fiyatta ise yüzde 2,91 artış kaydedildi.

8-15 yaş grubunda yüzde 10,14 adet artışıyla yükseliş öne çıktı.

Elektrikli ve Hibrit Araçlarda Pazar Payı Artışı

2025'in ilk dört ayında elektrikli ve hibrit ikinci el araçların toplam pazar içindeki payı istikrarlı şekilde arttı.

Ocak ayında yüzde 9,03 olan hibrit araçların (0-3 yaş) pazar payı, Nisan'da yüzde 9,72'ye yükseldi.

Hibrit araçlar yılın başında yüzde 2,55 paya sahipken, Nisan'da yüzde 2,90 seviyesine ulaştı.

Elektrikli araçlarda Ocak ayında yüzde 3,9 olan 0-3 yaş pazar payı, Mart'ta yüzde 4,71'e yükseldi.

İkinci El Hafif Ticari Araç Pazarında Yükseliş

2025'in ilk dört ayında panelvan, camlıvan ve kombi kasa tiplerinde düzenli bir yükseliş yaşandı.

Ocak ayında satışlar 49 bin 999 adet iken, Şubat'ta 50 bin 396'ya, Mart'ta ise 51 bin 786'ya yükseldi.

Nisan'da satışlar yüzde 6,9 artarak 55 bin 619 adede ulaştı ve yılın en yüksek seviyesine çıktı.



