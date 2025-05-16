İstanbul'da Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri Başlıyor

Türkiye, yürüttüğü güvenilir dış politikası sayesinde krizlerin çözümünde öncü bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine İstanbul ev sahipliği yapacaktır. İstanbul'daki müzakerelerde, iki ülkenin heyetleri barışın şartlarını ele alacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, ateşkes görüşmeleri için İstanbul'da olacak.

İstanbul'daki Müzakereler ve Heyetler

Rus heyeti, 2022'deki İstanbul müzakerelerini temel almak isterken, Ukrayna heyeti ise toprak bütünlüğü ve güvenlik garantilerini masaya taşıyacak. Yerli ve yabancı basının yoğun ilgi gösterdiği müzakerelere katılmak üzere İstanbul'a gelen Rus heyetine, Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette ayrıca Mihail Galuzin, İgor Kostyukov ve Aleksandr Fomin gibi önemli isimler yer alacak.

Rus Heyetinin Uzmanları

Aleksandr Zorin

Yevgeniya Podobreyevskaya

Aleksandr Polişçyuk

Vladimir Şevtsov

Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

Ukrayna Heyeti ve Katılımcılar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Heyete Rüstem Umerov başkanlık edecek.

Sergiy Kyslytsya

Oleksandr Poklad

Oleh Luhovskyi

Oleksii Shevchenko

Vadym Skibitskyi

Yevhenii Shynkarev

Oleksandr Dyakov

Oleksii Malovatskyi

Oleksandr Sherikhov

Heorhii Kuzmychev

Oleksandr Bevz

Zelenski, Ukrayna heyetinin Rus heyeti ile görüşmesinin önündeki engeli kaldıran kararı da iptal etti.

Müzakerelerdeki Temel Hedefler ve Açıklamalar

Vladimir Medinskiy, İstanbul'daki müzakerelerde ciddi ve profesyonel bir çalışma yürütmek istediklerini belirtti. Medinskiy, "Putin tarafından önerilen doğrudan müzakerelerin amacı, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırarak uzun vadeli ve kalıcı bir barış sağlamaktır." dedi.

Zelenski, Türkiye'ye yanında getirdiği heyetle savaşın sona ermesini istediklerini vurguladı. "Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben buradayım, doğrudan görüşmelere hazırım." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Kırım Ukrayna'dır" diyerek toprak bütünlüğünün kırmızı çizgi olduğunu belirtti.

Müzakerelerde Tarafların Şartları

Rusya'nın Talepleri

2022 İstanbul müzakerelerinden çıkan metnin temel alınması.

"Yeni gerçeklikler" olarak adlandırılan yasa dışı ilhak edilen bölgelerin şartlara dahil edilmesi.

Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'dan Ukrayna askerlerinin çekilmesi.

Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüye kavuşturulması.

Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un Rusya'nın toprakları olarak tanınması.

Avrasya güvenlik sisteminin yaratılması.

Ukrayna'nın Talepleri

Toprak bütünlüğü ve egemenlik.

NATO'ya davet edilme veya NATO koruması.

Avrupa'dan barış gücü talebi.

Nükleer silah verilmesi ve caydırıcılık paketi.

Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un Rus kontrolünden çıkması.

Savaş sonrası ekonomik destek ve ordunun silahlandırılması için ABD ve Avrupa desteği.

Müzakerelerin Önemi ve Beklentiler

İstanbul'daki görüşmelerde her iki tarafın savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için kendi şartlarını ortaya koyması bekleniyor. Taraflar arasında ateşkesin sağlanması için ilk adımların atılması büyük önem taşıyor. Özellikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenlik garantileri talepleri ile Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler üzerindeki iddiaları müzakerelerin en kritik başlıkları arasında yer alıyor.