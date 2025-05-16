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Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanlığı görevini Cevdet Yılmaz üstlenecek. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 07:26, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 07:40
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Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edecek. Bu gelişme, Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile duyuruldu. Tezkereye göre, 16 Mayıs tarihinde Arnavutluk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanlığı görevini Cevdet Yılmaz üstlenecek. Bu süreçte devletin en üst makamında geçici olarak Cevdet Yılmaz görev yapacak.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Tezkere

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mayıs'ta Arnavutluk'a resmi ziyarette bulunacak.
  • Ziyaret süresince Cumhurbaşkanlığı görevine Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
  • Bu vekalet, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi gereğince gerçekleşiyor.

Vekaletin Önemi

Cumhurbaşkanlığı makamına vekalet edilmesi, devletin işleyişinin kesintisiz devam etmesi açısından büyük önem taşır. Cevdet Yılmaz'ın bu süreçte üstleneceği görev, anayasal düzenin ve devlet yönetiminin sürekliliğini sağlamak adına kritik bir rol oynayacaktır.

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