Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Altın Fiyatlarında 6 Ayın En Sert Düşüşü
Altın Fiyatlarında 6 Ayın En Sert Düşüşü
Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar
Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek
İstanbul'da Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri Başlıyor
İstanbul'da Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri Başlıyor
Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı
Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı
Sıfır ve İkinci El Otoda Nisan Ayında Tarihi Zirve
Sıfır ve İkinci El Otoda Nisan Ayında Tarihi Zirve
'İl olmak istiyoruz' talebine Erdoğan'dan esprili yanıt!
'İl olmak istiyoruz' talebine Erdoğan'dan esprili yanıt!
Polise mukavemet gösteren ve hakaret eden şüpheli tutuklandı
Polise mukavemet gösteren ve hakaret eden şüpheli tutuklandı
Bakan Tekin'den 'Müfredat' Açıklaması: Değişim Çağa Ayak Uydurmak İçin
Bakan Tekin'den 'Müfredat' Açıklaması: Değişim Çağa Ayak Uydurmak İçin
Diyanet'ten CHP'li Ağbaba'nın Araç İddialarına Yanıt
Diyanet'ten CHP'li Ağbaba'nın Araç İddialarına Yanıt
Konya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Vali son durumu açıkladı
Konya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Vali son durumu açıkladı
KDK'ya en çok başvuru yapılan konular
KDK'ya en çok başvuru yapılan konular
Yargı tarihinde bir ilk: Hakim keşfe helikopterle gitti
Yargı tarihinde bir ilk: Hakim keşfe helikopterle gitti
2025 DUS ve STS Sonuçları Gecikecek
2025 DUS ve STS Sonuçları Gecikecek
Bakan Işıkhan: 10 bin engelliye kamuda iş fırsatı sunulacak
Bakan Işıkhan: 10 bin engelliye kamuda iş fırsatı sunulacak
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Temkinliyiz, tedbirliyiz
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Temkinliyiz, tedbirliyiz
Kredi Kartı Kullanımında Patlama: Nisan'da Yüzde 58 Arttı
Kredi Kartı Kullanımında Patlama: Nisan'da Yüzde 58 Arttı
Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi
Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi
Türkiye'nin ilk 'köy üniversitesi': 2 ayda 600 köylüye ulaşıldı
Türkiye'nin ilk 'köy üniversitesi': 2 ayda 600 köylüye ulaşıldı
Kamu Personeline Yazlık Kıyafet Serbestisi Başladı
Kamu Personeline Yazlık Kıyafet Serbestisi Başladı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 16 Yaralı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 16 Yaralı
Adalet Bakanlığı'ndan Elektronik Tebligat ve Arabuluculuk Vurgusu
Adalet Bakanlığı'ndan Elektronik Tebligat ve Arabuluculuk Vurgusu
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Motokurye ve Kadın Şoför Desteği
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Motokurye ve Kadın Şoför Desteği
Düğün Sezonunda Altın Alırken Sahte Ürünlere Dikkat
Düğün Sezonunda Altın Alırken Sahte Ürünlere Dikkat
Türkiye'nin İlk Hidrojen Vadisinde Üniversitelerden Büyük Katkı
Türkiye'nin İlk Hidrojen Vadisinde Üniversitelerden Büyük Katkı
2 Kamu Kurumu Toplamda 218 Personel Alacak
2 Kamu Kurumu Toplamda 218 Personel Alacak
Nisan ayı tarımda üretici enflasyonu belli oldu
Nisan ayı tarımda üretici enflasyonu belli oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar

PTT, finansal işlemlerden e-tebligata kadar birçok alanda dijitalleşme adımları atıyor. Türkiye Kart'ın yaygınlaşması ve elektrikli araç yatırımları öne çıkıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 07:31, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 07:41
Yazdır
Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, geçen yıl 200 milyonun üzerinde kargo gönderisi kabul ettiklerini ve yaklaşık 450 milyon posta ve kargonun teslim edildiğini açıkladı. Finansal hizmetler kapsamında her ay ortalama 34 milyon işlem gerçekleştirildiğini belirten Gülten, geçen yıl toplamda 400 milyonun üzerinde işlem yapıldığını ifade etti. Karbon ayak izini en aza indirme hedefiyle 2030 yılına kadar filonun yüzde 80'inin elektrikli araçlardan oluşacağını vurguladı. Ayrıca, E-Dekont uygulamasıyla fiziki belge kullanımının azaltıldığını ve bu sayede aylık belge kullanımının 12 milyondan yaklaşık 8 milyona düşürüldüğünü belirtti. Böylece kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına önemli katkılar sağlandığını söyledi.

Türkiye Kart ve Elektronik Hizmetler

Gülten, vatandaşların tek bir kartla toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabildiği ve finansal işlemlerini gerçekleştirebildiği Türkiye Kart'ın şu anda Konya, Kayseri, Yozgat, Gümüşhane, Rize belediyeleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda aktif olarak kullanıldığını belirtti. Kartın ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü de ekledi.

Dijitalleşme ve Yatırımlar

  • PTT'nin 1 milyondan fazla Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanıcısı bulunuyor.
  • 170 milyon e-Yazışma işlemi gerçekleştirildi.
  • Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile geçen yıl sonu itibarıyla toplam 68,5 milyon e-Tebligat gönderimi yapıldı; bu sayı bugüne kadar 250 milyonu aştı.
  • Şirket, geçen yıl 1 milyar liralık yatırım harcaması yaptı.
  • Bu yıl yatırımlar için yaklaşık 2 milyar lira ödenek ayrıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber