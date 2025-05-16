DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
DEVA Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'in, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağı bildirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 09:47, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 09:48
Bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılacağı belirtildi.
2023 Genel Seçimlerinde DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili seçilen Ösen, 22 Nisan'da DEVA'dan istifa etmişti.
Kulislere yansıyan bilgilere göre, Ösen'e CHP rozetini Salı günü Genel Başkan Özgür Özel takacak.