Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de CHP'nin miting hazırlıkları sırasında meydana gelen kazayı haberleştirmeye çalışırken saldırganlar tarafından darbedilen İhlas Haber Ajansı muhabiri Ali Hasan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti ve saldırganları kınadı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazetecilerin görevlerini şiddetin hiçbir türüyle karşılaşmadan yapabilmesi için gerekli imkan ve şartları hazırlama görevini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Fahrettin Altun'un Açıklaması

"Ana muhalefet partisinin miting hazırlıkları sırasında meydana gelen bir kazayı haberleştirmek için görev yaptıkları sırada birtakım saldırganlar tarafından darbedilen ve yaralanan İhlas Haber Ajansı emekçileri muhabir Ali Hasan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici'ye geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Saldırganları şiddetle kınıyor, son aylarda sık sık şiddet hadiseleriyle gündeme gelen ana muhalefet partisinin bu tür taşkınlıklara kendi içinde bir çözüm bulabilmesini umuyorum. Gazetecilerimizin şiddetin hiçbir türüyle muhatap olmadan görevlerini yapabilmesi için İletişim Başkanlığı olarak gerekli imkan ve şartları hazırlama görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."