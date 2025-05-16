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375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2025 tarihli sayısında, 375 sayılı KHK ve çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler ile kamu yönetimi ve personel istihdamına dair yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 10:12, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 10:56
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375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

16 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun başlığıyla duyurulan düzenlemeler, kamu yönetimi ve personel mevzuatında önemli değişiklikler içermektedir. Bu kanun ile devlet memurları, kamu görevlileri, uzman ve uzman yardımcıları, taşra teşkilatları, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı, savunma sanayii, gençlik ve spor hizmetleri, kamu sendikaları, yargı organları ve çeşitli kamu kurumlarının işleyişine dair birçok yeni hüküm getirilmiştir. Ayrıca, idari yapıdaki unvan değişiklikleri, mali ve sosyal haklar, geçici görevlendirme, sözleşmeli personel istihdamı ve iş mevzuatına tabi personel uygulamaları da yeniden düzenlenmiştir.

Öne Çıkan Düzenlemeler

  • Bakan müşaviri kadrosu ve atanma şartları yeniden tanımlanmıştır.
  • Kamu kurumlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamı ile ilgili yeni hükümler getirilmiştir.
  • Taşra teşkilatlarında uzman istihdamı ve görev tanımları güncellenmiştir.
  • Cumhurbaşkanlığı teşkilatında unvan değişiklikleri yapılmıştır.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı gelirlerinin özel hesaplarda toplanması ve kullanımı düzenlenmiştir.
  • Kamu görevlilerinin yargılanması, sendikal haklar ve toplu sözleşme süreçlerinde değişiklikler yapılmıştır.
  • 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız arayanlara idari para cezası getirilmiştir.
  • Sözleşmeli ve iş mevzuatına tabi personel istihdamı ile ilgili yeni esaslar belirlenmiştir.

Kanunun Yürürlüğe Girişi ve Uygulama

Kanun No: 7547, Kabul Tarihi: 8/5/2025 olup, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumludur. Bu kapsamda yapılan değişiklikler, ilgili kurumların yönetmelikleriyle detaylandırılacak ve uygulamaya alınacaktır.

Detaylı Değişiklikler

  • Bakan müşavirlerinin atanma ve görevden alınma süreçleri netleştirilmiştir.
  • Kamu kurumlarında uzman, denetçi, müfettiş gibi kadroların istihdamı ve görev tanımları yeniden düzenlenmiştir.
  • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği unvanı birçok kanunda güncellenmiştir.
  • Savunma Sanayii Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kurumların mali hakları ve gelir yönetimiyle ilgili yeni hükümler getirilmiştir.
  • Kamu görevlilerinin geçici görevlendirilmesi ve sözleşmeli personel çalıştırılmasıyla ilgili esaslar belirlenmiştir.

Resmi Gazete'de yayımlanan bu kanun, kamu yönetimi alanında kapsamlı bir güncelleme niteliği taşımaktadır. Tüm kamu kurumları ve ilgili personel için yeni düzenlemelerin dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.

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