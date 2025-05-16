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İlk ve İkinci El Konut Satışlarında Büyük Artış Yaşandı

Nisan ayında Türkiye'de konut satışları yüzde 56,6 arttı. İlk el ve ikinci el konut satışlarında da önemli yükselişler yaşandı. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 10:17, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 10:18
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İlk ve İkinci El Konut Satışlarında Büyük Artış Yaşandı

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olurken, en az olduğu iller ise 37 ile Ardahan, 75 ile Tunceli ve 88 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

İlk El Konut Satışları

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %43,8 oranında artarak 34 bin 633 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %29,3 olarak kaydedildi. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,7 oranında artarak 134 bin 509 olarak gerçekleşti.

İkinci El Konut Satışları

İkinci el konut satışlarında 83 bin 726 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %62,6 oranında artarak 83 bin 726 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %70,7 olarak kaydedildi. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,6 oranında artarak 319 bin 636 olarak gerçekleşti.

İpotekli Konut Satışları

İpotekli konut satışları 17 bin 465 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %147,0 oranında artarak 17 bin 465 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %99,4 oranında artarak 69 bin 194 oldu.

  • Nisan ayında 4 bin 245
  • Ocak-Nisan döneminde ise 16 bin 388 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer Satış Türleri

Diğer satış türleri sonucunda 100 bin 894 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde diğer konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,3 oranında artarak 100 bin 894 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %85,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 oranında artarak 384 bin 951 oldu.

Yabancılara Konut Satışı

Nisan ayında yabancılara bin 440 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,2 oranında artarak bin 440 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,2 olarak gerçekleşti.

  • 529 ile İstanbul
  • 497 ile Antalya
  • 117 ile Mersin

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,5 oranında azalarak 6 bin 18 oldu.

Ülke Uyruklarına Göre Konut Satışı

  • Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 276 ile Rusya Federasyonu
  • 128 ile İran
  • 120 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

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