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Nisanda Trafiğe 192 Bin Yeni Araç Kaydı Yapıldı

Nisan ayında trafiğe 192 bin 983 yeni araç kaydı yapıldı. Toplam taşıt sayısı 31 milyon 976 bin 478'e ulaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 10:29, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 10:34
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Nisanda Trafiğe 192 Bin Yeni Araç Kaydı Yapıldı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 192 bin 983 olurken, 3 bin 978 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 188 bin 5 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise nisan sonu itibarıyla 31 milyon 976 bin 478 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Nisan Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıtların Dağılımı

  • %43,5 motosiklet
  • %41,9 otomobil
  • %9,0 kamyonet
  • %2,7 traktör
  • %1,7 kamyon
  • %0,8 minibüs
  • %0,3 otobüs
  • %0,1 özel amaçlı taşıtlar

Aylık ve Yıllık Değişimler

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %18,0, traktörde %6,7, minibüste %0,7 artarken; otobüste %23,7, otomobilde %15,3, kamyonda %9,7, özel amaçlı taşıtta %9,3 ve kamyonette %8,7 azaldı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise minibüste %59,2, kamyonette %24,5, otomobilde %24,2, otobüste %17,7, özel amaçlı taşıtta %12,3, kamyonda %6,8 artış görülürken; motosiklette %21,8 ve traktörde %17,6 azalma yaşandı.

Trafiğe Kayıtlı Taşıtların Dağılımı (Nisan Sonu)

  • %51,8 otomobil
  • %20,3 motosiklet
  • %14,9 kamyonet
  • %7,1 traktör
  • %3,2 kamyon
  • %1,7 minibüs
  • %0,7 otobüs
  • %0,3 özel amaçlı taşıtlar

Nisan Ayında Devri Yapılan Taşıtların Dağılımı

  • %67,3 otomobil
  • %15,0 kamyonet
  • %10,5 motosiklet
  • %3,0 traktör
  • %1,9 kamyon
  • %1,6 minibüs
  • %0,5 otobüs
  • %0,2 özel amaçlı taşıtlar

Nisan Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Otomobil Markaları Dağılımı

  • %10,3 Renault
  • %8,1 Fiat
  • %7,7 Toyota
  • %7,2 Volkswagen
  • %6,8 Peugeot
  • %5,7 Hyundai
  • %5,3 BYD
  • %4,6 Opel
  • %3,9 Skoda
  • %3,8 BMW
  • %3,6 Chery
  • %3,5 Mercedes-Benz
  • %3,4 Citroen
  • %2,9 Ford
  • %2,4 Audi
  • %2,4 Nissan
  • %2,4 Kia
  • %2,2 Dacia
  • %1,5 Mini
  • %1,3 Volvo
  • %10,9 diğer markalar

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