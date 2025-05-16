Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü

Türkiye'nin genç nüfus oranı geçen yıl yüzde 14,9'a gerileyerek 1940'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "İstatistiklerle Gençlik" bültenine göre, 2024 yıl sonu itibarıyla toplam nüfus 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Bu nüfus içinde 15-24 yaş grubundaki genç nüfus ise 12 milyon 763 bin 159 kişi olarak kaydedildi ve toplam nüfusun yüzde 14,9'unu oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkekler, yüzde 48,8'ini kadınlar oluşturdu.

Genç Nüfusun Tarihsel Değişimi ve Projeksiyonlar

Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8'ini oluştururken bu oran, 2024 yılında yüzde 14,9'a geriledi.

Nüfus Projeksiyonları

Ana senaryo: Genç nüfus oranının 2030'da yüzde 14,8, 2040'da yüzde 12,2, 2060'da yüzde 10,3, 2080'de yüzde 8,8 ve 2100'de yüzde 9,6 olması öngörülüyor.

Genç nüfus oranının 2030'da yüzde 14,8, 2040'da yüzde 12,2, 2060'da yüzde 10,3, 2080'de yüzde 8,8 ve 2100'de yüzde 9,6 olması öngörülüyor. Düşük senaryo: Genç nüfus oranının 2030'da yüzde 14,8, 2040'da yüzde 12,4, 2060'da yüzde 9,2, 2080'de yüzde 7,2 ve 2100'de yüzde 7,2 olması bekleniyor.

Genç nüfus oranının 2030'da yüzde 14,8, 2040'da yüzde 12,4, 2060'da yüzde 9,2, 2080'de yüzde 7,2 ve 2100'de yüzde 7,2 olması bekleniyor. Yüksek senaryo: Genç nüfus oranının 2030'da yüzde 14,8, 2040'da yüzde 12,0, 2060'da yüzde 11,1, 2080'de yüzde 9,8 ve 2100'de yüzde 11,4 olması öngörülüyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği Karşılaştırması

AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,7 oldu. En yüksek genç nüfus oranına sahip ülkeler sırasıyla %12,6 ile İrlanda, %12,3 ile Hollanda, %12,2 ile Danimarka. En düşük oranlar ise %9,2 ile Bulgaristan, %9,5 ile Litvanya, %9,7 ile Malta ve Slovenya. Türkiye'nin genç nüfus oranı %14,9 ile AB ortalamasının üzerinde.

Bölgesel Dağılım: En Yüksek ve En Düşük Oranlar

En yüksek: Hakkari (%20,8), Şırnak (%20,6), Siirt (%20,3)

Hakkari (%20,8), Şırnak (%20,6), Siirt (%20,3) En düşük: Balıkesir (%11,8), Muğla (%12,1), Ordu (%12,2)

Genç Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

%30,5'i 15-17 yaş grubunda

15-17 yaş grubunda %19,9'u 18-19 yaş grubunda

18-19 yaş grubunda %28,8'i 20-22 yaş grubunda

20-22 yaş grubunda %20,8'i ise 23-24 yaş grubunda yer aldı.

Beklenen Yaşam Süresi ve Cinsiyet Farklılıkları

Hayat Tabloları (2021-2023) sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 77,3 yıl, erkekler için 74,7 yıl, kadınlar için ise 80 yıl. Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için beklenen yaşam süresi: toplamda 63,5 yıl, erkeklerde 60,9 yıl, kadınlarda ise 66,1 yıl. Genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

Evlilik Durumu ve Cinsiyet Farklılıkları

Evli olan genç kadınların oranı , evli olan genç erkeklerin oranının 3,5 katı oldu.Genç erkeklerde: %96,6 hiç evlenmemiş, %3,3 evli, %0,1 boşanmış.

, evli olan genç erkeklerin oranının %96,6 hiç evlenmemiş, %3,3 evli, %0,1 boşanmış. Genç kadınlarda: %87,8 hiç evlenmemiş, %11,7 evli, %0,4 boşanmış.

Eğitim ve Göç Hareketliliği

Eğitim nedeniyle göç: İç Göç İstatistiklerine göre en fazla göç hareketliliği eğitim nedeniyle gerçekleşti. Gençlerin 231 bin 477'si eğitim, 94 bin 139'u işe başlamak veya iş bulmak, 50 bin 8'i ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.Eğitimde Okullaşma Oranları

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı: %49,0 oldu.

%49,0 oldu. Erkeklerde: %41,1 iken %36,7'ye geriledi.

%41,1 iken %36,7'ye geriledi. Kadınlarda: %51,2 iken %49'a geriledi.

İşgücü ve İstihdam Durumu

İşgücüne katılma oranı: Gençlerde %47,2 (erkeklerde %59,5; kadınlarda %34).

Gençlerde %47,2 (erkeklerde %59,5; kadınlarda %34). İşsizlik oranı: Gençlerde %16,3 (erkeklerde %13,1; kadınlarda %22,3).

Gençlerde %16,3 (erkeklerde %13,1; kadınlarda %22,3). "Ne eğitimde ne istihdamda olan" gençlerin oranı: %22,9 (erkeklerde %16,2; kadınlarda %30,1).

%22,9 (erkeklerde %16,2; kadınlarda %30,1). İstihdamdaki gençlerin sektörel dağılımı:

Sosyal ve Ekonomik Memnuniyet Durumu

%87,2'si genel sağlık durumundan memnun.

%51,8'i mutlu olduğunu belirtti.

Kendini mutlu hisseden erkeklerin oranı %48,4; kadınların oranı %55,4.

Kendini mutsuz hisseden erkeklerin oranı %12,7; kadınların oranı %9,6.

%45,3 ile sağlık mutluluk kaynağı olarak ilk sırada.

Bunu başarı (%25,1) ve sevgi (%15,1) takip etti.

Kadınlarda sağlık (%50), başarı (%20,5), sevgi (%20,2) önde gelirken; erkeklerde sağlık (%40,9), başarı (%29,3), para (%16) önde geldi.

%79,6'sı işinden memnun.

%54,1'i elde ettiği kazançtan memnun.

Kadınlarda iş memnuniyeti %75,8; kazanç memnuniyeti %49,2.

%65,4'ü aldığı eğitimden memnun.

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