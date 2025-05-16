Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a verdi. Bu anlamlı bağış ile Bahçeli, açlıkla mücadele eden Gazze'deki insanlara destek oldu.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurban vekaletini Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay'a verdiği hatırlatıldı. Türk Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasını bu yıl da "Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla başlattı. Yurt içi ve Gazze-Filistin ile birlikte toplamda 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Kurban Vekaleti İçin Bağış Yöntemleri

www.kizilay.org.tr adresi üzerinden online bağış

adresi üzerinden online bağış Kızılay Mobil Bağış Uygulaması

Banka hesaplarındaki Kızılay bağış hesapları

EFT veya havale ile bağış

Yurt içinde 168 , yurt dışında ise 0090 212 390 38 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı

, yurt dışında ise numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı Ülke genelindeki Türk Kızılay şubeleri

Kampanya Hakkında

Türk Kızılay'ın yürüttüğü bu kampanya sayesinde, hem yurt içinde hem de yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırılacak. Bağış yapmak isteyenler, yukarıda belirtilen yöntemlerle kolayca katkıda bulunabilirler.