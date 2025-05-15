Keçiören Belediyesi'nde Zam Krizi: İşçiler Verilen Sözlerin Tutulmasını İstiyor

Keçiören Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesiyle çalışan maaşlarının 53 bin TL'ye kadar yükseltildiği ilan edilmişti. Ancak aradan geçen süre içinde belediye işçilerinin maaşları yatırıldığında gerçek çok farklı çıktı.

Ankaranethaber.com'dan Cansel Yıldız'ın haberine göre;

Davullu Zurnalı Tören, Boş Çıkan Vaatler

28 Nisan 2025 tarihinde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye önünde düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Hizmet-İş Sendikası ile yapılan sözleşme kapsamında bazı pozisyonlarda maaşların 53 bin TL'ye kadar yükseltildiğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından davul zurna eşliğinde kutlamalar yapılmış, bu maaş artışlarının 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilmişti.

Ancak, 15 Mayıs'ta maaşların yatmasıyla çalışanlar şok yaşadı. Birçok personelin maaşı 30 bin TL'nin altında kalırken, bu durum çalışanlar arasında öfkeye neden oldu.

Sendika Sessizliğe Büründü

Çalışanların merakla beklediği detaylar hakkında Hizmet-İş Sendikası Keçiören Şube Başkanı Fatih Mehmet Bakırtaş'a yöneltilen sorular cevapsız kaldı. Maaş artışlarının kimleri kapsadığı, mezuniyet farklarının hesaba katılıp katılmadığı gibi konularda kamuoyuna bir açıklama yapılmadı.

Grev Kararı ve Sosyal Medya Tepkisi

Maaşların düşük yatmasının ardından belediye personeli greve gitme kararı aldı. Belediye binası önünde pankartlarla toplanan işçiler, "Sözler tutulmadı", "Aldatıldık" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medyada ise tepkiler çığ gibi büyüdü. "Zam dediler, kandırıldık", "Davulla zurnayla şov yaptılar, ortada zam yok", "Bu bir seçim yatırımıydı" gibi çok sayıda yorum, Keçiören Belediyesi ve sendikaya yönelik sert eleştirileri gözler önüne serdi.

Belediye'den Açıklama Bekleniyor

Kamuoyu, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Hizmet-İş Keçiören Şube Başkanı Fatih Mehmet Bakırtaş'tan yaşanan maaş kriziyle ilgili net bir açıklama bekliyor. İşçilerin talepleri açık: Verilen sözler tutulsun, şeffaflık sağlansın ve hak kayıpları telafi edilsin.