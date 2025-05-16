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Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde

Türkiye'de işsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstihdam stratejileri olumlu sonuçlar veriyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 12:28, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 12:29
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Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranının, Ulusal İstihdam Stratejisi doğrultusunda hedeflere uygun şekilde seyrettiğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak-Mart 2025 dönemi iş gücü istatistikleri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işıkhan, ülkenin koşullarına uygun ve çağın ihtiyaçlarına yönelik birçok uygulamayı hayata geçirmeye devam ettiklerini vurguladı.

İşsizlik Oranında Düşüş

İşsiz sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdama Katkı Sağlayan Uygulamalar

İstihdama katkı sağlayan uygulamalar, toplumun farklı kesimlerine istihdam yolunu açmakla kalmıyor; aynı zamanda gençleri, kadınları ve dezavantajlı grupları iş gücüne kazandırıyor. Bu çalışmaların neticesi olarak genç nüfusta işsizlik oranı, ilk çeyrek verilerine göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 15'e geriledi.

  • İstihdam edilenlerin sayısı: 32 milyon 389 bin kişi
  • İstihdam oranı: yüzde 48,9
  • İş gücü: 35 milyon 273 bin kişi
  • İş gücüne katılma oranı: yüzde 53,3

Ülkemizin yarınlarını tüm paydaşlarımızın desteğiyle inşa edeceğiz. Daha fazla üreten, büyüyen ve istihdam olanaklarını artıran Türkiye hedefi için çalışmalarımız sürecek.

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