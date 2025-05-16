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DMM: 12 Yıl Ceza Alan 9 Ayda Çıkacak İddiası Asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yeni yargı paketiyle ilgili yanlış bilgilere karşı kamuoyunu uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 13:07, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 13:19
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DMM: 12 Yıl Ceza Alan 9 Ayda Çıkacak İddiası Asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yeni yargı paketiyle ilgili olarak ortaya atılan "12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan bu iddianın doğru olmadığı vurgulandı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının cezasızlık algısına neden olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle hazırlanan 10. Yargı Paketi ile ilgili önemli detaylar paylaşılmıştır.

10. Yargı Paketi Hakkında Açıklamalar

  • Paketin yasalaşması halinde cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır.
  • Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8'de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir.
  • "12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Yargı Paketi'nin Amacı ve İçeriği

Yapılan açıklamada, Yargı Paketi'nin iddia edildiği gibi bir genel af değil, bir infaz düzenlemesi olduğu belirtilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanmıştır.

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