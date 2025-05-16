Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında personel görevlendirme uygulamasında önemli bir değişikliğe gitmiştir. Artık kamu görevlisi olmayan kişiler bu kapsamda çalıştırılamayacaktır. Bu yeni düzenleme, 16 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece, resmi bir görevi olmayan kişilere ek ders ücreti verilerek görevlendirme yapılması uygulamasına son verilmiş ve kamu dışından yapılan görevlendirmelerin önü kesilmiştir. Bu adımın, bütçe disiplini ve kamu personel rejimi açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Yeni düzenlemeye göre Bakanlık, eğitim görevlisi olarak sadece aşağıdaki üç gruptan personel belirleyebilecektir:

Kendi kadrolu personeli

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar

Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları

Ek Ders Görevlendirmesi Kimleri Kapsamayacak?

Bu değişiklikle birlikte, kamu görevi olmayan kişilerin sosyal hizmet merkezlerinde ya da bakanlığa bağlı diğer eğitim birimlerinde ek ders karşılığı görevlendirilmesi mümkün olmayacaktır.