Bakan Kacır'dan Su Ürünleri Sektörüne Büyük Destek Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Terörsüz Türkiye ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yerel kalkınma hamlesi hızlanacak." dedi. Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilerek yapımı tamamlanan Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi'nin açılış törenine katılmak için Sinop'a gelen Bakan Kacır, ilk olarak kendi kullandığı yerli otomobil Togg ile Valilik ziyaretinde bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak bir süre Vali Mustafa Özarslan ile görüşen Kacır'a, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz de eşlik etti. Ziyaretin ardından tesisin açılış törenine katıldı.

AB Destekli Tesis Açılışı ve Konuşmalar

Kacır, AB destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) eliyle devreye aldıkları tesisin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Gıdaya erişimin insanlığın tarih boyunca değişmeyen temel ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, iklim değişikliği, salgın, krizler ve çatışma ortamı gibi büyük sınamaların gıda arz güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Kacır, ülke olarak gıda arzı noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütüncül bir tarım ve sanayi politikası izlediklerini anlattı. Akıllı tarım uygulamalarıyla, entegre tesislerle, ileri teknolojili üretimden güçlü lojistiğe çok boyutlu adımlarla gıda arzı kapasitesini ileriye taşıdıklarını ifade etti. Kalkınma hamleleriyle toprağın ve denizlerin bereketini ekonomik değere dönüştürdüklerini söyledi.

Su Ürünleri Sektöründe Büyük Potansiyel

Üç tarafı denizlerle çevrili, binlerce kilometrelik kıyı şeridine sahip bir ülke olarak su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde büyük potansiyele sahip olduklarını belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz ürünlerinin sadece sofralara değil, kültüre, ekonomiye ve toplumsal hafızaya da yön verdiği köklü bir geleneğin mirasçılarıyız."

Su ürünleri sektörü, kadim denizcilik mirasını ve coğrafi avantajları üretime, ihracata ve istihdama dönüştüren alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Değer zincirinde yer alan gıda işleme, ambalajlama, lojistik ve soğuk zincir gibi iş kollarının gelişimini destekleyerek şehir ekonomilerinde güçlü bir çarpan etkisi oluşturuyor.

Su ürünlerinin işlenmesi, kadın emeğinin yoğun şekilde değerlendirilmesi nedeniyle kadın istihdamını da destekleyici role sahip.

Bakanlık olarak sürdürülebilir mavi ekonomi vizyonu doğrultusunda etkin teşvikler ve destek mekanizmalarıyla su ürünleri sektörünü daha rekabetçi bir yapıya taşıyorlar.

"Türk Somonu Artık Bir Dünya Markası Oldu"

Son 22 yılda su ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesine yönelik yatırımlar için 362 teşvik belgesi düzenlendi. Bu alanda 25,9 milyar lira sabit yatırımın ve 6 bin 100 kişinin istihdam edilmesinin önü açıldı. Kalkınma ajanslarının yürüttüğü destek programlarıyla su ürünleri sektöründe 95 projeye 321 milyon lira destek sağlandı. Teknoparklarda su ürünleri alanında proje geliştiren 18 girişimin inovatif çalışmaları desteklendi.

Türkiye, yıllık 1 milyon tonluk üretimle su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl su ürünleri ihracatı 2 milyar doları aştı. "Türk somonu artık bir dünya markası oldu."Sinop'ta Stratejik Tesisin Önemi

Sinop gibi balıkçılık faaliyetinin yoğun olduğu bir kentte bu tesisin açılması çok önemli görülüyor. Karadeniz kıyılarında ortak kullanıma sunulan ilk ve tek tesis olma özelliği taşıyan bu yatırım hem balıkçıların alın terini daha yüksek katma değerle ekonomiye kazandıracak hem de ürünlerin yeni pazarlara ulaşmasını sağlayarak Sinop'un ihracat potansiyeline ivme katacak.

100 KOBİ'ye sunulacak işleme ve depolama alanlarıyla girişimciliği, işbirliğini ve bölgesel ekonomik hareketliliği destekleyecek.

sunulacak işleme ve depolama alanlarıyla girişimciliği, işbirliğini ve bölgesel ekonomik hareketliliği destekleyecek. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan KOBİ Destek Merkezi aracılığıyla 300 KOBİ'ye özel eğitim programları ve nitelikli danışmanlık hizmetleri sunulacak.

özel eğitim programları ve nitelikli danışmanlık hizmetleri sunulacak. Su ürünleri yetiştiricilerinin kurumsal kapasitesi güçlendirilecek.

Terörsüz Türkiye Vurgusu ve Yerel Kalkınma Hamlesi

Kacır, 22 yılda organize sanayi bölgelerindeki tesis sayısını 11 binden 60 bine, çalışan sayısını ise 415 binden 2 milyon 700 bine çıkardıklarını belirtti. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ile birlikte yerel kalkınma hamlesinin hızlanacağını ve Anadolu'nun tüm şehirlerinin Türkiye Yüzyılı'na imza atacağını ifade etti.

Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Kacır ve beraberindeki heyet tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa Katılanlar