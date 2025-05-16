Sahte Araç Kiralama Sitesiyle 160 Milyon Liralık Vurgun

Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 25 Yılın En Düşük Seviyesinde
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Bahçeli, Kurban Vekaletini Gazze İçin Türk Kızılaya Verdi
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Genç Nüfus Oranı Düşüyor: 84 Yılın En düşüğü
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Altun: Gazetecilere Yönelik Şiddete Karşı Kararlıyız
Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
Üreticilere 5,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
DEVA Partisi'nden İstifa Etmişti: O vekil CHP'ye Katılıyor
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Yargıtay'dan İpotek ve İş Davalarında Emsal Kararlar
Altın Fiyatlarında 6 Ayın En Sert Düşüşü
Altın Fiyatlarında 6 Ayın En Sert Düşüşü
Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar
Türkiye Kart Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor: PTT'den Yeni Adımlar
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek
İstanbul'da Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri Başlıyor
İstanbul'da Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri Başlıyor
Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı
Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı
Sıfır ve İkinci El Otoda Nisan Ayında Tarihi Zirve
Sıfır ve İkinci El Otoda Nisan Ayında Tarihi Zirve
'İl olmak istiyoruz' talebine Erdoğan'dan esprili yanıt!
'İl olmak istiyoruz' talebine Erdoğan'dan esprili yanıt!
Polise mukavemet gösteren ve hakaret eden şüpheli tutuklandı
Polise mukavemet gösteren ve hakaret eden şüpheli tutuklandı
Bakan Tekin'den 'Müfredat' Açıklaması: Değişim Çağa Ayak Uydurmak İçin
Bakan Tekin'den 'Müfredat' Açıklaması: Değişim Çağa Ayak Uydurmak İçin
Diyanet'ten CHP'li Ağbaba'nın Araç İddialarına Yanıt
Diyanet'ten CHP'li Ağbaba'nın Araç İddialarına Yanıt
Konya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Vali son durumu açıkladı
Konya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Vali son durumu açıkladı
KDK'ya en çok başvuru yapılan konular
KDK'ya en çok başvuru yapılan konular
Yargı tarihinde bir ilk: Hakim keşfe helikopterle gitti
Yargı tarihinde bir ilk: Hakim keşfe helikopterle gitti
2025 DUS ve STS Sonuçları Gecikecek
2025 DUS ve STS Sonuçları Gecikecek
Bakan Işıkhan: 10 bin engelliye kamuda iş fırsatı sunulacak
Bakan Işıkhan: 10 bin engelliye kamuda iş fırsatı sunulacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sahte Araç Kiralama Sitesiyle 160 Milyon Liralık Vurgun

Jandarma, sahte araç kiralama siteleriyle vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenledi. 160 milyon lira haksız kazanç sağlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 13:54, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 14:07
Yazdır
Sahte Araç Kiralama Sitesiyle 160 Milyon Liralık Vurgun

Kastamonu merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tosya ilçesinde, internet ortamında "oltalama" olarak bilinen yöntemle sahte araç kiralama siteleri oluşturarak vatandaşlardan "araç kiralama, sigorta ve kasko bedeli" adı altında para talep eden ve bu paraları izlerini kaybettirmek amacıyla kripto varlığa çeviren kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonun Detayları

  • 23 şüpheliye yönelik Kastamonu, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin organize şekilde yaptıkları dolandırıcılık faaliyetinden 160 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
  • Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 27 cep telefonu, 46 sim kart, 5 bilgisayar ve 4 depolama cihazı ele geçirildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber