BIST 100 Endeksi Yükselişte: Günün İlk Yarısında Artış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kazanarak 9.599,9 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,6 puan ve yüzde 0,61 artış kaydedildi. Toplam işlem hacmi 40 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi ise yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,93 ile elektrik olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,79 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalarda Son Durum

Küresel piyasalarda, ABD tarifelerinin etkisine dair veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın para politikasındaki belirsizlik vurgusu nedeniyle karışık bir seyir izleniyor.

Güncel Gelişmeler ve Takas Tarihleri

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.

düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi. Borsa İstanbul'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla pay piyasasında, 15 Mayıs tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs Salı, bugünkü işlemlerin takası ise 21 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puan direnç, 9.500 ve 9.400 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.