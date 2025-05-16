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Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ceza adalet sistemine yönelik basına yansıyan yalan haberlere inanmayın" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 14:45, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 15:00
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Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sistemine yönelik basına yansıyan yalan haberlere inanılmaması gerektiğini vurguladı. Hatay'da düzenlenen adalet sarayı temel atma töreninde konuşan Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili olarak basında ve bazı televizyon kanallarında dezenformasyon amaçlı paylaşımlar yapıldığını belirtti. Özellikle infaz sistemiyle ilgili toplumdan ve uygulamadan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan düzenlemelerin karalanmak istendiğini ifade eden Tunç, vatandaşların bu tür yanıltıcı bilgilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

Ceza Adalet Sistemi ve Dezenformasyon

  • "Neymiş 8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış, 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok." diyerek yanlış bilgilere karşı uyardı.
  • Toplumun huzurunu bozmak ve kara propaganda yapmak amacıyla yapılan yayınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Huzuru ve Güvenliği

Bakan Tunç, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için çok kritik bir noktada olduklarını anlattı. 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini, terör örgütünün kendisini feshettiğini ve silahlarını bıraktığını açıkladı. Milletin birlik ve beraberliğinin bu başarıda önemli rol oynadığını vurguladı. Tunç, "Kardeşliğimizi güçlendirerek dünyanın en güçlü ülkesi olacağız. Bunun önünde hiç kimse duramayacak." dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

  • Sorumluluk sahibi herkesin kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini belirtti.
  • Birlik ve beraberliği koruyarak milletin menfaati için çalışacaklarını söyledi.
  • 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yola devam edeceklerini ifade etti.

Deprem Bölgesinde Yargı Süreçleri

Bakan Tunç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde idari yargıda açılan 109 bin 477 davanın yaklaşık yüzde 75'inin karara bağlandığını açıkladı. Deprem sonrası devletin tüm kurumlarıyla büyük bir seferberlik başlattığını, adalet teşkilatının da yaklaşık 10 bin personelle sahada görev yaptığını belirtti.

Deprem Bölgesinde Yargı Altyapısı

  • Deprem bölgesinde 654 adli, 28 idari olmak üzere toplam 682 ilk derece mahkemesi ilave olarak kuruldu.
  • 10 Bölge Adliye Mahkemesi Dairesi ve 5 Bölge İdare Mahkemesi ile istinaf süreçlerinin hızlandırılması sağlandı.

Hasarlı Binalara İlişkin Davalar

Tunç, deprem bölgesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında idari yargıda açılan davaların büyük kısmının sonuçlandığını belirtti. Ağır hasar tespiti ve yıkımla ilgili olarak 11 vilayette açılan 41 bin 981 davanın 37 bin 291'i, yani yüzde 89'u sonuçlandı. Devam eden davaların da hızlı şekilde sonuçlandırılması için çalışmalar sürüyor.

Yatırımlar ve Yeni Hizmet Binaları

  • Deprem bölgesine şu ana kadar 2,6 trilyon lira yatırım yapıldı, bunun büyük bölümü Hatay'da gerçekleşti.
  • Afetten etkilenen 11 ilde 200 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi, 450 binden fazla konutun yapımı yıl sonunda tamamlanacak.
  • 21 adliye hizmet binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası ve 82 mahalde 2 bin 354 adalet personeli konutu yatırım programına alındı.

Hukuk ve Adalet Alanında Reformlar

Bakan Tunç, son 23 yılda hukuk ve adalet alanında reform denilebilecek sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini belirtti. İlk yargı paketinin ceza adaleti sistemiyle ilgili olduğunu, soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarında ceza adaletini daha etkin hale getirecek düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeler yapılacağını söyledi.


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