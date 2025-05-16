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Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın güvenliği, vize uygulamaları ve bölgesel barış için iş birliğinin önemini vurguladı. Ayrıca Ukrayna ve Gazze'deki gelişmelere dair Türkiye'nin diplomatik çabalarını anlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 14:56, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 15:03
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Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki Ukrayna-Rusya barış müzakerelerine dikkat çeken Erdoğan, "İlk kez akan kanı durdurma noktasında önemli bir fırsat penceresi aralandı. Bu fırsat heba edilmemeli" ifadelerini kullandı. Erdoğan, sabah saatlerinde Arnavutluk'a hareket ederek dünya liderleriyle zirveye katıldı ve burada çeşitli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın Zirvedeki Mesajları

  • Adil, kapsayıcı küresel sisteme ihtiyaç var. Geçmişte Avrupa'da yaşanan savaşlar ve ihtilaflar, savunma ve güvenlik gibi alanlarda bölündükçe zayıfladığımızı, birleştikçe ise güçlendiğimizi gösteriyor.
  • İş birliği ve ortak eylem ruhuyla hareket etmeliyiz. Türkiye, Avrupa için kritik önemde.
  • Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart.

Ukrayna'da Barış Fırsatı

"Ukrayna'da barış fırsatı heba edilmemeli" diyen Erdoğan, Trump, Putin ve Zelenskiy ile ayrı ayrı görüştüğünü, Macron ve Meloni'nin de kendisini aradığını belirtti. Ankara'da Zelenskiy ile yapılan görüşmenin ardından teknik görüşmelere başlama kararı alındı. İstanbul'da Dışişleri Bakanı'nın öncülüğünde görüşmeler devam ediyor. Erdoğan, Ukrayna'da silahların susması için kritik bir dönemde olunduğunu ve barışın tesisi için tüm ortakların desteğinin şart olduğunu vurguladı.

Gazze'deki İnsani Felaket

"Gazze'deki katliama 'dur' demek zorundayız" diyen Erdoğan, Gazze'de 20 aydır eşi görülmemiş insani felaket yaşandığını belirtti. Ateşkesin tesisi için Avrupa'nın gereken ilgiyi göstermesini beklediklerini ifade etti.

Küresel Güven ve Avrupa'nın Geleceği

Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Erdoğan, Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettikleri bu kritik dönemde Avrupa Birliği'nin kendi savunma sanayisini geliştirmesine yönelik gayretlerin faydalı olduğunu söyledi.

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