Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Meydan Mahallesi'nde gece saatlerinde sahibi öğrenilemeyen 35 NPB 97 plakalı otomobil, park halindeyken aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Çevredeki diğer araç sahipleri, yangın nedeniyle, kendi araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip yaklaşık yarım saatte söndürdü. Otomobilde zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.