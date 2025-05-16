Samsun'da Makas Atan Sürücüye 9 Bin 267 TL Ceza
Samsun'da makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücüye 9 bin 267 TL ceza kesildi, ehliyetine geçici olarak el konuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 15:23, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 15:24
Samsun'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan Sürücüye CezaOlayın Detayları
Samsun'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan bir otomobil sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Sürücünün Tespiti ve Yaptırımlar
- Plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü E.Ç. (28) yakalandı.
- Karayolları Trafik Kanunu'nun "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirmek" maddesinden 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.
- Sürücünün ehliyetine de geçici olarak el konuldu.