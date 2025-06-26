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Emekli Olan Memura Aylık Ve İkramiye Tutarı Ne Zaman Ödenir?

Memurlar, emekli olduklarında ilk 14 gün kıst ödeme, takip eden ay ise tam olarak emekli aylıkları peşin ödenir, emekli ikramiyesi ödemesi emekli aylığı ile ödenmesi zorunluluğu olmaz, emekli aylığından daha önce de ödenir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 00:10, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 08:38
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Emekli Olan Memura Aylık Ve İkramiye Tutarı Ne Zaman Ödenir?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurlar görevde iken emekli olduklarında ayın 15 inde aldıkları görev aylıkları, memurun hizmetini sonraki ayın 14 üne kadar taşır. Yani 15 Nisan 2025 görev maaşını alan memurun hizmeti 14 Mayıs 2025 e kadar olan süre olduğundan, emekli memura Sosyal Güvenlik Kurumu 15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlar.

Emekli aylıkları da 1 Ekim 2008 tarihinden sonra 1'er ay olmak üzere her ay peşin olarak ödendiğinden emekli olan memurun emekli aylığı 15 Mayıs ile 31 Mayıs 2025 arası 15 günlük bir aylık, daha sonra 1 Haziran dahil daha sonraki aylarda ise her ay bazında aylık ödeme günü olarak emekli aylığı ödenir.

Yani, bir memur 15 Nisan itibariyle emekli olduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu bu memurun ilk emekli aylığını 15 Mayıs itibariyle 15 günlük ve 1 Haziran itibariyle de bir aylık ödemeye başlar, bu tarihlerden daha önce ödeme yapamaz.

Bu işlemler ödenecek aylıkların her ay peşin olarak ödeneceğine ilişkin 657 sayılı Kanunda yer alan hükümler gereği olmaktadır.

Emekli aylık ödemesi bu şekilde olmakla birlikte peki kanunlara göre hak edildiği tespit edilmiş olan emekli ikramiyesi ödemesi yapılması için de emekli olduğu tarihi takip eden aybaşı beklenir mi?

Emekli ikramiyesi, memurun emekli aylığı hesabında esas alınan unsurlara göre belirlenir. Ancak, hem 5434 de hem de 5510 da hesaplanmış olan emekli ikramiyesinin emekliye ödemesi için belirli bir süre beklenmesini gerektiren bir hüküm bulunmaz.

Emekli ikramiyesinin ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumunun emeklilik işlemlerini sonuçlandırma hızına bağlı bir işlem olduğunu değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, emekli aylık ve emekli ikramiye tutarları farklı hesaplamalara göre bulunan tutarlar olduğundan, ayrı ayrı ödeme gerektiren bir işlem olduğunu söyleyebiliriz. Yani emekli ikramiyesi emekli aylık tutarına katılmış şekilde ödenmez. Emekli ikramiyesi aylık tutarından hariç olarak ayrıca ödenir.

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