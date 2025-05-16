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Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi

Bakan Şimşek, sosyal medyada hakkında İngiltere'de kurduğu şirkete yönelik iddialara cevap verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 15:43, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 16:05
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Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada yayılan "İngiltere'de ev aldı, şirket kurdu, ihalelere karıştı" yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. X hesabından yazılı bir açıklama yapan Şimşek, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kamuoyunun yanıltılmak istendiğini belirtti.

"163 metrekarelik konut alımı dışında bir faaliyeti yok"

Şimşek, Bakanlık görevi dışında olduğu dönemde (2018-2023) İngiltere'de yalnızca bir konut alımı yaptığını, bu amaçla kurulan şirketin başka hiçbir faaliyeti olmadığını söyledi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakan olmadığım Ağustos 2021'de İngiltere'de yalnızca konut alımı amacıyla Sayın Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak kurulan şirketin başka herhangi bir ticari faaliyeti yoktur. Şirketin başka herhangi bir varlığı da yoktur."

"İhale kralı iddiası gerçek dışıdır"

Kendisi hakkında "ihale kralı ile ortak" olduğu yönündeki iddiaları da yalanlayan Şimşek, birlikte çekilmiş fotoğrafların kamu görevi dışında çekildiğini belirtti:

"Sosyal medyada 'ihale kralı' olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur. Aynı karede yer aldığım görseller, Bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman'da çekilmiştir."

"Mal beyanımda yer aldı, her şey kayıtlı"

Şimşek, İngiltere'deki 163 metrekarelik konutun, 3 Haziran 2023 tarihli mal beyanında yer aldığını hatırlatarak, tüm işlemlerin şeffaf şekilde yürütüldüğünü söyledi.

"Bu bir itibar suikastı girişimidir"

Söz konusu iddiaların hem kişisel itibarına hem de yürütülen ekonomik programa yönelik kasıtlı saldırılar olduğunu savunan Şimşek, "Bu çabalar başarısız kalmaya mahkümdur" dedi. Açıklamasının sonunda, yasal haklarını kullanacağını şu sözlerle duyurdu:
"Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır."

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