Memurlarda 35 yaş sınırı genişletildi mi?

Kamu personeliyle ilgili düzenlemeler içeren 7547 sayılı Kanun, 16 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan düzenlemelerden birisi de üst kurul personeli alımında uygulanacak yaş sınırıdır. Ancak bu düzenleme medya mensuplarınca yanlış yorumlanmaktadır.

-Memur alımlarında alt yaş sınırı bulunmakta ama üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

-Ancak kariyer meslek olarak bilinen müfettiş, uzman ve denetçi yardımcısı alımlarında 35 yaş sınırı uygulanmaktadır.

-657 sayılı Kanunun Ek 40. maddesine, 2018 yılında 703 sayılı KHK ile eklenen maddeye göre, üst kurullara alınacak kariyer meslek personeli için de 35 yaş sınırı uygulanabilecekti. Ancak Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi, KHK ile yapılamayacağı gerekçesiyle iptal etti ve iptal hükmü 04.06.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı ve 9 ay sonra yürürlüğe girdi.

-TBMM'ye sevk edilen yeni kanun teklifiyle, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 703 sayılı KHK hükmü, bu kez bir kanun maddesi olarak yeniden 657 sayılı Kanunun Ek 40. maddesine eklenmektedir.

-Özetle hali hazırdaki kuralları değiştiren bir uygulama veya memurların yaş sınırını esneten veya genişleten yeni bir düzenleme söz konusu değildir.