Aylıksız izinde olan memurun sendika üyeliği hakkında Bakanlıktan görüş
Askerlik durumu hariç, aylıksız izinde olup sendika üyelik aidatlarını elden ödeyen kamu görevlilerine sendika üye sayılarının tespitine ilişkin hazırlanan tutanaklarda yer verilebileceğine dair Bakanlık görüş verdi!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 00:10, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 15:59
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30'uncu
maddesi kapsamında, Kamu idarelerinde yetkili sendika tespitine ilişkin tutanak
hazırlıkları öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önemli bir görüş
verdi.
Bakanlık, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 13.02.2025 tarihli ve E:2025/1069, K:2025/1490
sayılı Kararı kapsamında; sendika üyelik ödentilerinin adlarına elden ödenmesi
hallerinde, askerlik durumu hariç olmak üzere aylıksız izinde olanların sendika
üye sayılarına ilişkin tespitine dair tutanaklarda yer verilebileceği ifade
edilmiştir.