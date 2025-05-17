Aylıksız izinde olan memurun sendika üyeliği hakkında Bakanlıktan görüş

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30'uncu maddesi kapsamında, Kamu idarelerinde yetkili sendika tespitine ilişkin tutanak hazırlıkları öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önemli bir görüş verdi.



Bakanlık, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 13.02.2025 tarihli ve E:2025/1069, K:2025/1490 sayılı Kararı kapsamında; sendika üyelik ödentilerinin adlarına elden ödenmesi hallerinde, askerlik durumu hariç olmak üzere aylıksız izinde olanların sendika üye sayılarına ilişkin tespitine dair tutanaklarda yer verilebileceği ifade edilmiştir.

