Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje

Yumaklı, kentteki programı kapsamında, İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze Sulama Projesi'nin 2. kısım boru montaj sahasında incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Yumaklı, yaptıkları yatırımlarla Adana'nın mümbit topraklarını suyla buluşturmak üzere çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

İklim değişikliğinin etkilerini çok ciddi hissedilen bu dönemde su ve sulama yatırımlarına ayrı bir önem verdiklerini belirten Yumaklı, son 23 yılda Adana'ya Devlet Su İşleri eliyle yapılan yatırımların toplam maliyetinin 165 milyar lira olduğunu ifade etti.

Adana'da 140 su ve sulama tesisinin hizmete alındığının bilgisini veren Yumaklı, "Bu eserler arasında 12 baraj ve 1 gölet, 28 HES ve 24 sulama tesisi, 60 taşkın koruma ve 15 arazi toplulaştırma tesislerini tamamlamış durumdayız. Adana'nın Devlet Su İşleri yatırımlarına ilişkin 2024 yılı sene başı yatırım ödeneği yaklaşık 887 milyon lira idi. 2025 yılında bu ödeneği 3,5 milyar liraya çıkardık ve 3 kat artırmış olduk." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, bölgenin en büyük projelerinden olan Yedigöze Barajı sulamasının tamamlandığında İmamoğlu, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir ilçelerindeki 1,1 milyon dekar arazinin modern sistemle sulama imkanına kavuşacağını belirtti.

Bu dev projenin ana kaynağının Seyhan Nehri üzerinde kurulu olan Yedigöze Barajı olduğunu anımsatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Projenin toplam maliyeti 44 milyar lira. Halihazırda yüzde 61'lik bir tamamlanma oranına sahip. Proje bittiğinde bizim öngörülerimiz 100 bin kişiye istihdam sağlamış olacak. Ekonomiye katkısı yıllık yaklaşık 13 milyar lira olacak. 1,1 milyon dekardan bahsetmiştim. Bunun şu ana kadar 300 bin dekarını sulamaya açmış durumdayız. Yaklaşık 400 bin dekarlık alanın da sulama şebekesini tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıla kalmadan bu alanı da sulamaya açmış olacağız. Yani önümüzdeki yıl 700 bin dekarlık bir alan sulamaya açılmış olacak. Kalan 400 bin dekarlık alan için yatırımlarımız, çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin küresel bir olgu olduğunu belirterek, bütün devletlerin kendi imkan ve koşullarıyla bundan en az şekilde etkilenmek üzere çalışmalar yapıldığını kaydetti.

İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığa dikkati çeken Yumaklı, "Dün itibarıyla Adana'dan gelen haberleri bütün Türkiye'de izledik. Lokal yağışlar, düzensiz yağışlar aynı zamanda sele de sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bir tarafta kuraklıkla mücadele edecek yatırımları oluştururken diğer taraftan taşkın ve taşkın korumayla ilgili yatırımlarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

- Yapay zeka destekli sulama sistemleri

Bakan Yumaklı, suyun doğru şekilde kullanılmasına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Biz de bunun için 40 yıllık üretim planlaması hasretini 2024 yılı itibarıyla dindirmiş durumdayız. Özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) akıllı sulama sistemlerinin ortalama yüzde 25 verim ve suda da yüzde 30 tasarruf sağladığına dair istatistikleri var. Bizler de Bakanlık olarak bu oranların daha da üzerinde bir performans yakalamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda bu sulama sistemlerinin yapay zeka destekli şekilde yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Halihazırda bu sulama sistemleriyle ilgili hem Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki kardeş ülkelerimizden hem de farklı ülkelerden bu projeyi görmek için Türkiye'ye, Adana'ya gelen uzmanlar ve bu konuda çalışmak, yatırım yapmak isteyen kurumlar var."

Yumaklı, bu projenin yapay zeka destekli kısmını 33 bin dekar üzerinde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Devamında Afyon ve Denizli'de uyguladık. Bu örneklerle, FAO'nun yüzde 30'luk tasarrufunu biz yüzde 40'lık oranla yakalamak istiyoruz." dedi.

Suyu daha az kullanan yapay zeka destekli sulama otomasyonu ve elektronik su yönetim sistemlerinin bu proje kapsamında olduğuna değinen Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl 7 bölgede 20 pilot sahayı aynı sistemle sulamaya açmış olacağız. Diğer yandan bu sulama sistemlerini yapıyorsunuz ama elbette toplulaştırma çalışmaları son derece önemli. Özellikle Yedigöze Barajı'nın sulama projesinde toplulaştırma alakalı, toplamda 758 bin dekarlık alanı toplulaştırmış olacağız. Adana'nın tamamında toplulaştırmada 3 milyon dekarı geçmiş olacağız. Şu ana kadar biten kısmı ve devamında bitecek olan kısımlarıyla beraber, bu dev projenin Adana'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Yumaklı, projede emeği geçenlere teşekkür etti.