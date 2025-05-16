Emekli öğretmenin 25 milyon TL dolandırıldığı olayda 7 tutuklama

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan emekli öğretmen A.T.'yi (74) arayan dolandırıcılar, kendilerini hakim, polis ve savcı olarak tanıtıp 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla kandırdı. Dolandırıcılar A.T.'yi Kasım 2024 tarihinden 29 Ocak tarihine kadar 6 parça halinde 25 milyon TL dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan A.T., durumu polis ekiplerine bildiridi. Dolandırıcılar son olarak A.T. ile irtibata geçerek, 4 milyon TL'yi teslim almak için adrese geleceklerini söyledi. 29 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında parayı teslim almak için ikamete gelen T.E. (25), polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan T.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda da R.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet ekiplerinin devam eden çalışmalar neticesinde örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket eden 7 şüpheli şahıs daha tespit edildi. Şüpheli şahısların bulunduğu Muğla ve İstanbul'da çalışma yapmak üzere 11 Mayıs tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 5 ekip görevlendirildi. Ekipler tarafından 14 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonda A.C.P., F.B., H.A.Ö., T.Ç., H.Ö., B.A., K.K. ve O.Ş. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.P., F.B., H.A.Ö., T.Ç., H.Ö., B.A. tutuklanırken, K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.Ş. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.