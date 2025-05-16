Erdoğan: Cumhur İttifakı tam bir dayanışma içinde terörü bitiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde İstanbul GENÇFEST Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Akan kanın durması için çalışıyoruz, huzur için çabalıyoruz. Barış için ateşkes için çabalıyoruz. Akan kanı durdurmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz."

"(Terör) Bu musibetten ülkemizi, milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas, çok kararlı adımlar atıyoruz. Hedefe ulaşıncaya kadar durmayacağız."

"Cumhur İttifakı bu başarıyı elde etmesin de 'Terör devam edip gitsin.' diyecek kadar ihtiraslarının esiri olanlar var."

"Kimse kusura bakmasın. Biz artık bu (terör) musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmak istiyoruz."

"Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı olacak. Bu eseri de siz gençlerimize hediye edeceğiz."

"Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde inşallah terörü bitiriyor, Türkiye'yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Bu, en büyük eserimiz olacak."