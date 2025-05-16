Motosiklet kazasında ağır yaralanan öğretmenden acı haber

Evli ve 2 çocuk babası öğretmenin cenazesi, 17 Mayıs Cumartesi günü Suluova Hacı Mustafa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Suluova'da toprağa verilecek. Amasya Valisi Önder Bakan da, Geçin için başsağlığı mesajı yayınladı.

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