CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor

CTE, yaklaşık iki yıldır görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını açmadı. En son sınav Temmuz 2023'te yapılmıştı.

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