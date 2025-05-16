CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü çalışanları, iki yıldır açılmayan görevde yükselme sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 19:51, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 19:53
Ceza ve Tevkifevleri Genel müdürlüğü personeli görevde yükselme sınavı bekliyor.
CTE, yaklaşık iki yıldır görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını açmadı.
En son sınav Temmuz 2023'te yapılmıştı.
CTE, çalışanları sınav açılmasını talep ediyor.