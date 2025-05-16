Okul kantininden tavuk döner yiyen 40 liseli zehirlendi

Belde Mahallesi'ndeki Raman Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 40 öğrenci, iddiaya göre, kantinde yedikleri tavuk döner nedeniyle rahatsızlandı. Aileleriyle birlikte Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Öğrencilerden bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazılarının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.