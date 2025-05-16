MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon, dolar ve faiz beklentileri yukarı yönlü revize edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 21:55, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 21:54
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,98'den 30,35'e yükseldi.
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcı ile gerçekleştirdiği Mayıs ayı anketinde, ekonomik göstergelere ilişkin beklentileri değerlendirdi.
TÜFE Beklentilerindeki Değişim
- Geçen ay yüzde 2,20 olan Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,36'ya çıktı.
- Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 29,98'den 30,35'e yükseldi.
- TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,56'dan 25,06'ya düşerken, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,69'dan 17,77'ye çıktı.
Döviz ve Cari Açık Beklentileri
- Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,6025'ten 43,6984'e yükseldi.
- 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 45,8530'dan 46,6185'e çıktı.
- Bir önceki anket döneminde 19,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,2 milyar dolara yükseldi.
- Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 24,4 milyar dolar oldu.
Politika Faizi ve GSYH Beklentileri
- Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3'ten 2,9'a geriledi.
- Gelecek yıl için GSYH artış beklentisi ise yüzde 3,7'ye indi.
- TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 46 olarak açıklandı.
- 3 ay sonrası politika faizi beklentisi yüzde 42,96'ya yükseldi.
- 12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 29,37'den 30,08'e çıktı.